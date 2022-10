Adriana Volpe dà i voti ai vipponi: Nikita la preferita, Pamela Prati insalvabile

Adriana Volpe dà i voti ai concorrenti del Grande Fratello VIP 7 e non salva in nessun modo Pamela Prati: le sue parole

E’ stata protagonista di una lunga chiacchierata Adriana Volpe per Casa Chi, lei che le dinamiche del Grande Fratello VIP le conosce molto bene, essendo stata prima concorrente e poi anche opinionista. Oggi guarda tutto da bordo campo ed esprime il suo giudizio. Quando le si chiede, chi sia al momento il suo concorrente preferito non ha dubbi e fa il nome di un vippone, o meglio di una vippona molto amata dal pubblico a casa. “Il mio concorrente preferito? In questo momento è Nikita Pelizon e ti dico anche perché. Dopo il caso di Marco Bellavia sta dimostrando carattere. Lei ha quel sorriso che io adoro e riconosco perché quando ci sono quei problemi uno decide di metterlo per cercare di non far pena” ha spiegato Adriana Volpe nella sua intervista per Casa Chi. Sono molti i telespettatori ad aver notato questi lati positivi del carattere di Nikita, a differenza di quanto succede nella casa, dove la ragazza è stata spesso presa di mira, proprio per il suo modo di fare e di essere. Adriana Volpe invece non ha dubbi: “Appoggio quel sorriso e bisogna prendere la vita in questo modo. E’ la mia preferita e ci sono stati anche degli attacchi che sono stati poco toccati. Elenoire Ferruzzi ha insinuato, ad un certo punto, che Nikita portasse male e andava bacchettata.” Sante parole quelle di Adriana Volpe. Peccato che si sia fatto finta di nulla, del resto, come ha fatto notare il buon Attilio Romita, non tutti i concorrenti godono dello stesso trattamento da parte del conduttore.

La Volpe ha speso belle parole anche per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 Marco Bellavia e ha detto: “Sono contenta che giovedì sarà in puntata e potrà guardare negli occhi tutti i concorrenti. Lui è stato molto carino, mi ha anche scritto e ringraziato. Ci siamo solo mandati dei piccoli messaggi ma importanti su Instagram. Ho apprezzato tanto una cosa di lui, ha dato un messaggio chiaro su come dobbiamo interfacciarsi con chi ha problemi psicologici.“

La Volpe non ha nessun dubbio invece sulla Prati e spiega: “Io non salvo Pamela Prati. Siete sicuri che volete sentire la mia opinione? Non vorrei smontare tutto un lavoro che si sta facendo in queste puntate.”

La Volpe ha speso anche delle parole per la Ferruzzi spiegando: “Elenoire che tanto amavo dalla prima puntata, adesso sta perdendo un po’ di punti, ecco. Lei è molto talebana quando punta la sua preda ed esprime giudizi. E’ molto talebana anche quando va contro Nikita, non mi è piaciuta. E’ un personaggio molto ingombrante.“

Il commento di Adriana Volpe su Antonino Spinalbese

La Volpe nella sua intervista per Casa Chi ha anche parlato dell’ex di Belen: “Cosa penso di Antonino? Quanto è convinto! Certo, capisci che mettere sul curriculum: “Sono stato con Belen” è tanta roba ma ci scriverei anche che è pure finita. E’ molto convinto di lui e non sempre esce fuori il suo lato buono. Questa è un’edizione un po’ strana e particolare e sto ancora cercando l’anima bella lì dentro, certo luce. E’ oggettivamente belloccio, che gli vuoi dire? Ma l’uomo deve essere affascinante. Lui è un miciotto, non lo vedo come un gladiatore.“

Il commento di Adriana Volpe su Attilio Romita

Sull’ex giornalista del TG1 ha detto: “Attilio Romita? Mi ricorda un po’ Michele Cucuzza della mia edizione. E’ un po’ un pesce fuor d’acqua in alcuni momenti e poi con una lucidità pazzesca spacca il capello in quattro perché ha capito tante cose. Ogni tanto si diverte e molte volte, consapevolmente, fa di tutto per starne fuori.“