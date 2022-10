Charlie Gnocchi prova a spiegare cosa è successo con Amaurys: “Mi avrebbe picchiato”

Charlie Gnocchi prova a spiegare i motivi per i quali lui e Amaurys hanno litigato: ha avuto paura di essere picchiato

Si sta parlando molto in queste ore, della discussione che c’è stata questa notte tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Nonostante la regia non abbia mostrato in tempo reale la discussione tra i due, nel senso che il pubblico a casa ha avuto modo di ascoltare solo l’audio, senza vedere le immagini, i video con le parole delle due persone coinvolte nello scontro, sono diventati virali. E si sta cercando quindi di capire che cosa è successo tra Amaurys e Charlie e i motivi per i quali i due sono quasi arrivati alla mani; molto vipponi, come si capisce dagli audio, hanno anche temuto il peggio, tanto che hanno cercato immediatamente di dividere e allontanare i due protagonisti della furiosa litigata.

E’ stato anche Charlie, dopo la discussione, a spiegare ad alcuni concorrenti quello che sarebbe successo con Amaurys.

Le parole di Charlie Gnocchi

Parlando con gli altri vipponi, Charlie ha spiegato: “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. “

E ancora: “Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale.” La discussione sarebbe scaturita proprio da questo punto: Amaurys infatti non avrebbe gradito l’intromissione di Gnocchi in un discorso che stava facendo.

Charlie ha quindi spiegato: “Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare. Non volevo facessero un’altra figuraccia. Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. “

E ancora: “Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”.