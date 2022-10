Patrizia Rossetti sbrocca contro Elenoire in difesa di Nikita: “Non ti inventare storie, basta bugie”

Patrizia Rossetti mette in riga Elenoire Ferruzzi e fa benissimo

Nikita non può stare simpatica a tutti, e questo è un dato di fatto. Il problema però è che nella casa del Grande Fratello VIP 7, c’è qualcuno che ha preso di mira la ragazza, e tra queste persone svetta Elenoire Ferruzzi ( la stessa che fino a qualche tempo fa diceva di Ginevra la stessa cosa, che si buttava sugli uomini e via dicendo). La Ferruzzi in settimana ha detto delle cose gravissime su Nikita, che giustamente il nostro eroe, Signorini, fa finta di dimenticare. Ci ha pensato Patrizia Rossetti a rimettere a posto la situazione, anche se il suo intervento non servirà a molto, visto che la Ferruzzi è stata poi idolatrata dalla Bruganelli…In ogni caso, nelle parole di Patrizia, c’è molto di vero, rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni nella casa del Grande Fratello VIP 7.

Patrizia Rossetti on fire anche contro Elenoire Ferruzzi

Durante un blocco pubblicitario, la Rossetti ha chiesto alla Ferruzzi di darsi una calmata: “Abbassa la voce perché stai esagerando. Senti hai esagerato e io te lo dico chiaro! Non ho nulla da dire di male di Nikita. E tu Ele datti una bella calmata perché sennò mi inca**o anche io! E parla con calma. E non dire che sono tutte finte sante! Io mica mi butto addosso ai maschi. A me Nikita non sembra che stia a zompare sugli uomini.” Una cosa che la Rossetti ha fatto notare anche successivamente, parlando con Antonella Fiordelisi.

E poi ha rincarato la dose: “Ma finiamola con le bugie! A me sembra che sia Elenoire che sta sempre con gli uomini. E poi ci sto anche io, mica per questo uno deve fare insinuazioni. Qual è il problema in questo? Meglio che mi calmo, poi siccome non c’ero mi zittisco.”

Anche Luca e Daniele, alla fine della puntata hanno fatto notare che probabilmente Elenoire ha esagerato, forse vedendo in Nikita una sorta di rivale, forse perchè sta cercando una persona a cui legarsi e ha visto la ragazza più vicina a Daniele. Ma questo non può in nessun modo giustificare le dinamiche che si sono create in quella casa, anzi.