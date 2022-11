E’ Signorini a spiegare perchè Marco Bellavia non partecipa alle puntate del GF VIP 7

Perchè Maro Bellavia non partecipa alle puntate in diretta del Grande Fratello VIP 7? La risposta di Alfonso Signorini

Lo hanno notato tutti, se n’è anche molto parlato: nello studio del Grande Fratello VIP 7 c’è spazio per persone che sono state squalificate, come Ginevra Lamborghini ed Elenoire Ferruzzi, gente cacciata con percentuali bulgare dalla casa, ex concorrenti come Giovanni Ciacci per i quali è stato aperto un televoto, ma non c’è una poltrona per Marco Bellavia. A buttare benzina sul fuoco, ci aveva pensato il manager di Marco Bellavia che con un post, poi modificato sui social, aveva spiegato che il suo assistito, non partecipava alle puntate in diretta del Grande Fratello VIP, perchè non invitato. E allora l’indignazione del pubblico si è fatta sentire sui social. Così tanto che pensate un po’, anche una dolce nonnina ha scritto a Signorini sulla rivista Chi per avere una risposta. E’ sempre casuale, chiaramente, non abbiamo motivi per dubitare il contrario, il fatto che venga pescata una lettera giusta nel momento giusto, che possa permettere a Signorini di dare delle risposte, in questo caso, su Marco Bellavia. La nonna lettrice della rivista Chi, chiedeva al conduttore del Grande Fratello VIP come mai, l’ex di Bim Bum Bam non fosse in studio, visto che forse lo meriterebbe più di altri che poggiano le loro nobili terga sulle comode poltrone… E Signorini ha risposto alla signora…

Signorini spiega perchè Marco Bellavia non partecipa al GF VIP 7

Il direttore della rivista Chi, nell’angolo dedicato alla posta quindi, ha risposto alla domanda che la sua lettrice gli ha rivolto. Ha spiegato che ci tiene molto a Marco Bellavia e che quando sarà possibile, anche lui farà parte del gruppo di ex concorrenti che partecipano alle dirette del reality di Canale 5 in studio a Roma. “Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti del Grande Fratello VIP” ha scritto Signorini sul suo giornale.