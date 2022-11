Alfonso Signorini è positivo al covid? La verità

Anche Alfonso Signorini è positivo al covid 19? Le parole del conduttore in diretta dallo studio di Canale 5

Da ore sui social non si parla d’altro. Il focolaio di covid nella casa del Grande Fratello VIP 7. Se non fosse stato per lo scandalo legato a Enrico Montesano e a tutto quello che è successo con la decisione della Rai di squalificarlo da Ballando, certamente l’argomento del week end sarebbe stato questo focolaio inspiegabile in una casa dove i concorrenti non dovrebbero avere contatti con nessuno. Non a caso, da ore, i telespettatori si chiedono: Alfonso Signorini è positivo al covid? Una domanda che ha iniziato a rimbalzare su tutti i social da ieri sera, quando Pamela Prati ha rivelato di essere risultata positiva al covid. Non lo aveva mai avuto prima e sta anche molto male. Fortunatamente, coccolata da tutti i fan che le stanno molto vicini, seppur virtualmente. Pamela Prati, giovedì sera, è entrata come un ciclone nello studio di Canale 5 e ha salutato tutti, ma proprio tutti, con grande calore. In particolare ha baciato in bocca non solo Marco Bellavia, ma ha regalato un bel limone anche ad Alfonso Signorini. Questo è il motivo per il quale molte persone hanno ipotizzato che Alfonso sia positivo.

La verità è stata rivelata questo pomeriggio, con il classico collegamento del pre puntata, dopo il day time del Grande Fratello VIP.

Alfonso Signorini in diretta dallo studio di Roma

Il conduttore del Grande Fratello VIP 7, è comparso questo pomeriggio in diretta dallo studio di Roma. Nessun collegamento da Milano, come qualcuno aveva annunciato. Alfonso Signorini infatti sta bene e non ha fatto nessun cenno a un suo problema di salute. Ha spiegato, senza perdere molto tempo, che il covid è entrato nella casa del Grande Fratello VIP ma che i vipponi stanno bene e che questa sera in diretta, come aveva già anticipato Federica Panicucci, ci saranno dei collegamenti con i concorrenti. “Faremo anche un punto questa sera, sull’emergenza Covid in Italia e non solo nella casa del Grande Fratello VIP” ha detto il conduttore prima di congedarsi.

Appuntamento quindi in diretta oggi alle 21,35 con la nuova puntata del Grande Fratello VIP.