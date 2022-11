I vipponi ci ricascano e prendono in giro George Ciupilan, che mestizia: “cartonato, comodino”

Al Grande Fratello VIP 7 i concorrenti prendono in giro George Ciupilan e i telespettatori non gradiscono

Non c’è niente da fare. Il Grande Fratello VIP non è un reality che fa bene a tutti, perchè davvero, la gaffe è dietro l’angolo. Qualcuno ci casca, altri no ma il risultato di quello che si dice in casa, è lo specchio di quello che si è realmente. E chi ieri sera ha preso in giro George per il suo modo di fare, ha commesso gli stessi errori che si sono visti in passato. Non vogliamo usare la parola bullismo, ma si può giudicare e avere una opinione di una persona, senza necessariamente essere offensivi, o andare oltre. Il chiacchiericcio da bar, fa spesso male ai concorrenti e ieri sera, il pubblico, non ha affatto gradito quello che Luca Salatino, Antonino ed Edoardo Tavassi hanno detto su George. Il come soprattutto. Perchè appunto, siamo liberi di pensare quello che vogliamo di una persona, ma non di attaccarla in tutti i modi.

Antonino ad esempio ieri ha detto: “Che poi è davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anche io certe volte non ho pareri su altre cose. Ad esempio sul caso Prati. In confessionale mi chiedevano di Caltagirone e io dicevo ‘non me ne frega proprio nulla non so che dirvi’. Però ogni tanto avrai una tua opinione?”. Queste le parole di Antonino, che invece nelle dirette, quante parole ha detto? Neppure ieri sera nel confronto con Daniele e Oriana abbiamo sentito più di due frasi messe in croce…

Il pubblico poi non si aspettava il commento di Luca Salatino. Una sorta di pugnalata alle spalle a detta di molti. Il vippone ha commentato: “Ragazzi ao ma è muto non parla mai. Io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto“.

Anche Edoardo ha provato a fare il punto della situazione, usando parole meno offensive, a dimostrazione del fatto che si possa dire un qualcosa, senza necessariamente cadere in basso. Il fratello di Guendalina Tavassi ha commentato: “Io devo confessarvi che prima di entrare qui i miei preferiti erano proprio Luca e George, ma lui solo per i vecchi programmi che aveva fatto. Io il GF non è che l’avevo visto proprio bene. Vi assicuro che nelle altre trasmissioni parlava! Ve lo giuro non sto a dì cavolate. Anzi faceva un casino che non avete idea, un macello. Qui dentro invece nulla, non si sente“. Forse perchè in quelle trasmissioni il format era diverso o perchè parliamo di un ragazzo meno maturo che voleva emerge e in qualche modo fingeva anche di essere un personaggio. Oggi si sta mostrando per quello che è e sta facendo il suo percorso, che può piacere o meno, è chiaro. I personaggi che non si espongono nei reality non riscuotono grande successo ma prima di commentare, bisognerebbe farsi anche un esame di coscienza e magari Luca Salatino, potrebbe provare a fare un bilancio di quello che ha fatto lui in casa, prima di pensare a George.