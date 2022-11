Selvaggia Lucarelli risponde a Carolyn Smith e scatta la guerra a Ballando

Selvaggia Lucarelli non ha digerito l'intervista di Carolyn Smith e ha risposto con parole pesanti

E’ ormai guerra aperta tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith ed il tutto è arrivato fuori dagli studi di Ballando con le Stelle ma tutto ruota intorno al loro essere colleghe e non solo. Ieri abbiamo letto tutti l’intervista di Carolyn Smith su Tv Sorrisi e Canzoni e il suo pensiero espresso sui giudizi tecnici di Selvaggia Lucarelli e sull’ultima esibizione di Lorenzo Biagiarelli, prima della sua eliminazione. Poco fa la giornalista ha pubblicato una storia che diventa uno scontro contro la presidente di giuria del dance show. Come farà Milly Carlucci sabato prossimo a riportare la pace tra le due colleghe, che tra l’altro sono anche sedute gomito a gomito? Difficile ci riesca, perché se è da sempre nota l’antipatia tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith adesso non può che peggiorare.

Cosa ha detto Carolyn Smith su Selvaggia e cosa ha risposto la Lucarelli?

La ballerina e coreografa non ha detto cose così gravi, non ha detto niente di diverso da ciò che dice sempre in diretta su Rai 1, che non apprezza i giudizi tecnici della Lucarelli ed ha fatto un esempio sulla grammatica italiana (qui cosa ha detto). Stesso discorso su Lorenzo Biagiarelli: Carolyn ha ripetuto lo stesso giudizio della puntata sottolineando che in pista ha fatto il compitino, tutto bene ma non ha visto l’anima.

Selvaggia Lucarelli ha tuonato esagerando: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”. Carolyn Smith non ha sparlato, non ha detto niente di diverso dalla puntata di sabato scorso. Inoltre, ci sembra di ricordare che Selvaggia Lucarelli non ha mai avuto alcun problema ad esprimere giudizi negativi su altri concorrenti con la gara ancora aperta. La guerra in tv andrebbe evitata, le polemiche inutili andrebbero evitate, ci sono ben altre guerre da fare. Come proseguiranno adesso?