Selvaggia Lucarelli non si arrende e contro la Costamagna mostra una vecchia intervista

Selvaggia Lucarelli scova un'intervista di Luisella Costamagna ed è così che l'affonda

Come faranno a ritrovarsi tutti insieme nella prossima puntata di Ballando con le Stelle? Selvaggia Lucarelli continua la sua battaglia, perché nessuno è senza peccato e sui social ne ha per tutti. In particolare ce l’ha con Luisella Costamagna. In tutto questo Carolyn Smith ha una sua visione ed è blue come il cielo, come il suo colore preferito. Le sue parole terminano con un sorriso, la soluzione a tutto. Selvaggia Lucarelli invece non intende metterci una pietra sopra ed è molto probabile che a Ballando ne vedremo ancora delle belle. E’ bastato un briciolo di attacco di Luisella Costamagna nei confronti di Selvaggia Lucarelli che lei ha subito cercato il materiale necessario: un’intervista fatta dalla Costamagna a Mara Carfagna: “Questa indimenticabile intervista è la mia idea di conduzione passivo aggressiva, di pregiudizio e di volgarità” non finisce qui e forse non ha poi così torto.

Selvaggia Lucarelli contro Luisella Costamagna mostra l’intervista a Mara Carfagna

“Mara Carfagna, non a caso, ne uscì come una fuoriclasse. Anni dopo Mara Carfagna è presidente di un partito e deputato, Luisella Costamagna si ritrova-lei- nel ruolo di showgirl, a difendere la berlusconiana Zanicchi che fa battute sessiste ad altre donne. Quando si dice la nemesi”.

Luisella Costamagna ha risposto dal suo profilo social aprendo un post a beneficio di chi volesse insultarla: “Per tutti coloro che mi vogliono…male: sfogatevi qui, non intasate altri post, che coinvolgono anche altre persone. Grazie!”.

Restano le parole di Carolyn Smith le migliori per chiudere tutto, anche se non sono riferite direttamente a Selvaggia ma a tutti i problemi, gli ostacoli: “Non esiste nulla che non posso superare. Anche nei momenti difficili ho sempre un sorriso indossato e una luce negli occhi a prescindere. “Believe in yourself and don’t give up” Credere in te stessa e non mollare mai. Carolyn”.