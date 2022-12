Anche Daniele dal Moro sbrocca contro Antonella Fiordelisi: “Sfiniresti anche un angelo”

Ennesima litigata nella casa del Grande Fratello VIP 7: questa volta lo scontro è tra Daniele e Antonella

Ci ha provato Edoardo Donnamaria a spiegare al suo amico Daniele dal Moro le parole di Antonella Fiordelisi ma non è servito a molto. Dopo la litigata con Attilio Romita, Antonella è stata protagonista di un altro scontro più che accesso. Daniele non ha proprio gradito le parole dell’influencer nei suoi confronti e l’ha affrontata, invitandola anche a riflettere sui messaggi che lancia.

“Io ti garantisco che se esco sono felice così non sento più la tua voce. Mi infami e mi cag*i il ca**o tutti i giorni. Se esco sono felice fidati” queste le parole di Daniele, dopo che la Fiordelisi ha invitato il pubblico a salvare Charlie Gnocchi. Un appello che forse da parte della Fiordelisi era anche stato scherzoso e ironico ma che Daniele proprio non ha mandato giù. E prima di lui, anche Attilio Romita si era infervorato contro la Fiordelisi, invitandola a riflettere su quanto successo.

Che litigata al GF Vip: Daniele furioso contro Antonella

Daniele non ha proprio gradito le parole di Antonella e ha commentato: “Meglio che stai zitta invece di dire ca***te. Non sono nemmeno l’unico a cui non mancherebbe la tua voce. Sei la regina della pesantezza e ca**i il ca**o in una maniera assurda. ” Parole durissime e come detto in precedenza, neppure l’invito di Edoardo a placare i toni e a comprendere che la Fiordelisi stava solo scherzando, è servito. Daniele infatti ha “vomitato” addosso alla ragazza, tutto quello che pensa. E ha continuato: “Dici a me che ho bisogno di clip quando tu parli da sola con le telecamere. Non dovrei mai discutere con un ignorante perché poi mi porta al suo livello e mi batte con l’esperienza.“

E ancora: “Antonella spari un sacco di min***ate fidati. Porteresti allo sfinimento anche un angelo. Fatti delle domande se anche Edoardo ogni tanto sbrocca. Se io ti sento dire mille volte ‘votate Charlie preferito speriamo esca Daniele’, alla millesima volta mi hai rotto il ca**o. “

Rispondendo anche a Edoardo, Daniele ha concluso: “Non è uno scherzo, lo stai continuando a dire da giorni. A me tu non piaci, io non ho mai parlato male di te. Da oggi tu non mi piaci. Tu mi hai detto che sono il più falso di tutti. Tu puoi solo litigare, altrimenti non fai discorsi interessanti”.