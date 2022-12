La reazione furiosa di Riccardo Fogli dopo la squalifica: ha spaccato una chitarra?

Sarebbe stata parecchio esplosiva la reazione di Riccardo Fogli dopo la squalifica per bestemmia dal Grande Fratello VIP

Non mancano sui social le indiscrezioni su quello che sarebbe successo nella casa del Grande Fratello VIP 7 e fuori dopo la squalifica di Riccardo Fogli. E’ bene ricordare che questa situazione delle bestemmie, sfugge ogni anno di mano alla produzione del reality. Che non sia piacevole sentire delle bestemmie o delle espressioni blasfeme è certo, ma ci sono anche molte altre parole che fanno altrettanto male e che però non portano alla squalifica dei concorrenti. Forse sarebbe il caso, come ripetiamo da anni, di rivedere il regolamento. Tra l’altro, converrebbe farlo anche perchè spesso, diventano virali dei video con espressioni di questo genere che però non portano a nessuna squalifica. Video che poi finiscono nelle mani di chi invece viene “fatto fuori” e che tornano a essere usati come arma di difesa. Insomma qualcosa bisogna farla. E’ pur vero però che nel contratto firmato dai concorrenti, ci sono delle clausola e quella delle espressioni blasfeme rientra nelle cause di una squalifica, come è successo appunto a Riccardo Fogli. Il cantante, pare abbia reagito davvero malissimo. Non aveva neppure fatto in tempo a togliersi il pigiama dopo la notte che era già arrivata la squalifica. Qualcuno narra di una chitarra rotta contro la porta, altri scrivono su instagram che ci sarebbe stata anche una lite con un autore, lite molto violenta. Potrebbero essere solo voci o forse no. Nel frattempo la moglie di Riccardo Fogli, prende le difese del cantante e lo fa via social.

Difesa anche da parte dei Pooh che si schierano dalla parte del loro amico.

Le parole della moglie di Riccardo Fogli dopo la squalifica

“Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose” ha scritto su instagram in una storia. E poi: “Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! Ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice“.

Anche Roby Facchinetti è sceso in campo in difesa di Riccardo Fogli: “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande Fratello perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande Fratello. Caro Riccardo sono con te!”. Purtroppo quella espressione c’è e tutti l’hanno sentita. I dubbi sono pochi.