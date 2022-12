Antonella Fiordelisi imita Oriana ed esagera: vipponi senza parole, pubblico in rivolta

Non ha fatto ridere nessuno l'imitazione che Antonella Fiordelisi ha fatto di Oriana al GF VIP 7: pubblico disgustato

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 è arrivato il gioco delle imitazioni. Come ogni anno, anche in questa edizione ai concorrenti è stato chiesto di imitare i loro amici e compagni di viaggio. Un po’ per divertire il pubblico, un po’ per creare delle dinamiche come è successo con Antonella Fiordelisi che è stata chiamata a imitare Oriana. Era chiaro che la cosa avrebbe provocato reazioni e non solo, soprattutto viste le scelte che la Fiordelisi ha fatto. Innanzi tutto l’outfit: per imitare la venezuelana ha indossato una mini gonna, un reggiseno e si è spesso mostrata quasi nuda, con il perizoma al vento. Una esagerazione, sia nei gesti che nei modi, che nella casa del Grande Fratello VIp 7 in pochi hanno apprezzato. Persino Antonino che è un amico della Fiordelisi, ha detto di essersi imbarazzato nel vedere questa imitazione, ritenendo che Antonella abbia davvero esagerato. Parere comune a tutti e soprattutto al pubblico a casa che non ha affatto riso nel vedere quello che stava succedendo, anzi. L’opinione comune è che Antonella abbia davvero esagerato, più del solito questa volta. “Più che Oriana sembra Antonella bionda, dice sempre ‘amore dolce’, ma quando l’ha mai detto Oriana?“ ha sentenziato Edoardo Tavassi…

Bufera social dopo l’imitazione di Antonella Fiordelisi di Oriana

Il pubblico che stava seguendo il Grande Fratello VIP 7 nel momento in cui Antonella si cimentava con questa imitazione non ha fatto sconti, come potrete notare anche dai tanti commenti arrivati sui social.

in un modo di antonella fiordelisi, siate tutti tranne che lei per favore, perché questa è una delle cose più rivoltanti che io abbia visto oggi.#GFvip pic.twitter.com/1yAI08MC76 — reb is in XT4S1S🇦🇷 (@lunallvna) December 15, 2022

I commenti su quello che è successo ieri al GF VIP sono molto duri nei confronti di Antonella Fiordelisi e non poteva essere altrimenti perchè quello che abbiamo visto, non è stato davvero uno spettacolo simpatico, anzi.

Tra i vari messaggi su Twitter: “Penso che una scena così imbarazzante non si sia mai vista.Donna che odia le donne, cattiva, bulla, gran maleducata. Per quanto non mi faccia impazzire Oriana non si denigra e non si prende in giro così una persona. Antonella imita se stessa.“