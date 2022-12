Edoardo manda in crisi Antonella: dopo il regalo, frasi spiacevoli non comprese

Antonella Fiordelisi di nuovo in crisi: Edoardo la tratta male e lei non sa come gestire una situazione complessa ma non solo...

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda oggi, si parlerà quasi certamente anche di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due infatti, questa settimana, si sono riavvicinati ma hanno avuto anche un momento di forte discussione, dopo che Edoardo ha avuto un regalo molto enigmatico che i suoi parenti gli hanno fatto avere. Ma non solo. Nelle ultime ore Antonella è andata in crisi dopo una frase che Edoardo ha detto. Il Donnamaria stava parlando con il “gruppetto” di amici, di fronte ad Antonella, del televoto. E ha detto una frase del tipo “Antonella non sarà mai la preferita nel televoto”. Una frase che ha messo ko la Fiordelisi, che per tutta la giornata di ieri, si è interrogata sui motivi che hanno portato il suo fidanzato a dire una cosa di quel genere.

Antonella ancora arrabbiata con Edoardo Donnamaria

Ieri Antonella ha parlato con le sue amiche di quello che era accaduto nella casa, ha anche detto a Dana di essere molto delusa per l’atteggiamento del suo fidanzato. La Fiordelisi ha ribadito che in questo momento, lei si sente isolata nella casa mentre Edoardo ha il supporto di altre persone, anche piscologico e lei vorrebbe avere almeno una persona su cui contare e invece…”Io al mio fidanzato non lo direi mai, capito? Psicologicamente parlando se lui dovesse stare al televoto non direi mai ‘tu puoi uscire’, oppure fare gioco con gli altri che vogliono che io esca, oppure dire ‘è impossibile che tu sia la preferita’, mentre parla con Tavassi. Capisci, psicologicamente non è bello!” questo lo sfogo di Antonella ieri. E anche questa mattina, parlando con Wilma Goich, la Fiordelisi ha ribadito il concetto ma Wilma le ha detto che forse non lo pensa davvero Edoardo di stare tranquilla.

Antonella inoltre continua a pensare che Edoardo sia molto nervoso con lei, a prescindere da quello che succede e che si sfoghi dicendole parolacce o altro. Lo trova molto diverso rispetto al primo periodo e inizia a non capire cosa fare. La Fiordelisi si dice così presa da non riuscire più a comportarsi da stronz* e questo la rende forse, un po’ troppo vulnerabile.