Lo sfogo di Antonino: “Non ho mai preso soldi per parlare di Belen e vado a dire cose a Oriana qui dentro?”

Torna a parlare di Belen Antonino nella casa del Grande Fratello VIP 7 e spiega che non avrebbe motivo di sfogarsi con Oriana avendo rifiutato molti soldi per farlo pubblicamente

I giorni passano ma nella casa del Grande Fratello VIP 7 gli argomenti di dibattito sono più o meno gli stessi. E per quello che riguarda Antonino Spinalbese, il parrucchiere sta ancora cercando di far capire agli altri vipponi, che non ha fatto nessuna rivelazione scottante a Oriana, che non le ha detto nulla sul rapporto con la sua ex e che mai parlerebbe di certi argomenti nella casa del Grande Fratello VIp. Principalmente per un motivo: non può permettersi in nessun modo di rovinare il rapporto che ha con Belen perchè significherebbe in qualche modo rovinare anche quello con sua figlia. Spinalbese è tornato a parlarne ieri anche con Giaele.

Antonino si sfoga con Giaele: le sue parole

“Perché qui dentro ci sono persone che possono perdere qualcosa, ci sono persone che possono perdere qui dentro. Io non posso perdere da quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, ora racconto tutto’ ” ha detto Antonino che poi ha continuato: “Amore mio io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E quindi allora secondo te, lo vado a dire a Oriana? Ma chi gli crede a Oriana?! Capisci che se non ho accettato queste offerte è impossibile che abbia detto le cose a lei“. Non è la prima volta che Antonino smentisce in qualche modo le parole di Oriana, qualche giorno fa è anche arrivato a dire che potrebbe denunciarla per diffamazione, qualora continuasse con i suoi racconti che sarebbero basati sul nulla. Eppure la Marzoli sembra essere convinta della sua posizione anche se va detto, seguendo i suoi discorsi, Antonino non le avrebbe detto cose scottanti su Belen ma su altre donne che hanno fatto parte della sua vita.