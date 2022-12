Giaele smaschera il piano di Antonella Fiordelisi: vuole separare gli Incorvassi

Giaele non ha più dubbi e pensa di aver capito qual è il piano di Antonella Fiordelisi: separare gli Incorvassi perchè li teme

Ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 ci sono state diverse liti parecchio infuocate e, manco a dirlo, una delle protagoniste assolute è stata Antonella Fiordelisi. La vippona ha accusato Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia di essere gelosa di lei, di rosicare. Questo dopo che vedendo Micol baciare Davide per il gioco del vischio aveva insinuato che la ragazza finalmente stava facendo qualcosa di reale, ossia baciare un concorrente che davvero le può piacere. La frecciata di Antonella non è passata inosservata e lei parlando con Edoardo, ha ribadito quello che pensa, facendo capire che Micol, a suo dire, non è minimamente interessata a Edoardo Tavassi. Le accuse di Antonella hanno fatto molto arrabbiare gli Incorvassi e c’è stata una forte discussione. Tutti i vipponi in casa si sono in qualche modo schierati da una parte o dall’altra e anche Giaele ha fatto il punto della situazione, spiegando di aver capito quale sia l’obiettivo finale della Fiordelisi.

Giaele fa il punto su quello che sarebbe il piano di Antonella Fiordelisi

Giaele parlando con i suoi amici nella casa ha dichiarato: “Adesso vi dico una cosa che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei. Questa cose le dà fastidio e non poco ragazzi. Lei sapendo che le coppie funzionano e piacciono, ha visto come sono forti i Donnalisi e si è detta ‘adesso arrivano questi e c’è la concorrenza’. Non avete fatto caso che vi attacca sempre su questa cosa della vostra coppia? Ogni volta cerca di separarvi. ” E ancora: “Ti dice che lei vuole altri. E ti vuole far arrabbiare. E vorrei ricordarti che una volta ti ha pure fatto litigare con Micol. Ce l’ha fatta era quello il suo intento. Cerca di essere più intelligente e non cascarci più. Credimi che è questo il suo piano e quello che vuole.“

Giale sembra essere più che convinta: “Sa bene che voi due funzionate e che potete essere una minaccia per lei. Lei che questo gioco l’ha capito e lo sa fare, vuole arrivare fino alla fine qui dentro. ” Ha continuato poi mettendo in guardia i suoi amici: “Vi vede come una minaccia e questa è la verità. Lei ha iniziato il suo piano quando voi siete diventati gli Incorvassi. Da quel momento per lei è cominciato tutto. Comunque ti devo stringere la mano ed inchinarmi per come hai affrontato la discussione con lei. Sei stata bravissima e ne sei uscita in maniera perfetta a differenza sua”.