Antonella ed Edoardo: un abbraccio per dirsi addio o per ricominciare? I Donnalisi sperano

Un tenero abbraccio tra Antonella ed Edoardo: è per la pace oppure si tratta di un ultimo addio? Che cosa è successo oggi primo giorno dell'anno...

E’ possibile pensare che Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi potrebbero far pace? Bhè se accadrà nelle prossime ore, tutto si potrebbe poi compromettere con la diretta del Grande Fratello VIP 7 perchè immaginiamo che domani sera, Alfonso Signorini avrà molto materiale da mostrare ai vipponi ( con la speranza che si faccia una puntata incentrata sulle dinamiche della casa e non su quello che succede fuori ). Pochi minuti fa, Edoardo e Antonella si sono ritrovati a parlare nel cortiletto ed è per questo che molti fan dei Donnalisi sperano che la coppia possa ritrovare la retta via. Non tutti, perchè una parte, pur essendo fan, sono arrivati a comprendere che forse Edoardo e Antonella, non sono fatti per stare insieme. Oggi pomeriggio la Fiordelisi ha parlato con Edoardo. Un discorso che come sempre, scarica da lei ogni responsabilità per quello che è stato. Perchè se la storia è finita, è solo per colpa di Edoardo: “Tu non sei pronto per una storia seria, forse tra 5 anni lo sarai. Tu adesso hai 30 anni ma è come se ne avessi 23. Io sono sicura che in passato le tue storie sono finite sempre per lo stesso motivo. Perchè tu, come è successo ora, ti fai influenzare dalle persone, dai tuoi amici. Io sono sicura anche se non so nulla del tuo passato, che è successo questo. Tu non sei pronto. Prima stavamo bene, scherzavamo, poi sei cambiato” ha detto la ragazza. Bhè forse vedendo i video di quello che il Donnamaria ha detto a Capodanno, Antonella non sarà poi così tanto convinta delle sue parole, visto che a quanto pare, Edoardo dà a lei la colpa per la fine della storia.

Il confronto tra Antonella ed Edoardo

Oggi pomeriggio invece, mentre Antonella parlava e spiegava che questa storia chiusa, la porterà comunque nel cuore nel suo 2022, ma che il nuovo anno sarà diverso, Edoardo non ha detto una parola. Alla fine del discorso, si è alzato, è andato ad abbracciare Antonella. Ci sono state delle carezze e delle coccole ma poi, Edoardo si è alzato ed è andato via. Per molti telespettatori, il Donnamaria si aspettava maggiore calore da parte di Antonella e non ricevendolo, ha deciso di andarsene. Per altri invece, questo abbraccio era un gesto di addio. Quello che i due provano forse lo scopriremo solo domani sera. Antonella dal canto suo è sicura di una cosa: “L’amore vince su tutto, evidentemente questo non era amore”. E si perchè come direbbe la Fiordelisi: omnia vincit amor.