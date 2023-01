Lite Shock tra Edoardo e Antonella. Donnamaria parla con Dana per capire e si sfoga: “Non mi ama”

Per provare a capire che cosa è successo con Antonella Fiordelisi, Edoardo si confronta con Dana Saber

Che cosa è successo ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Tutto sembrava essere sereno e tranquillo quando a un certo punto, nel cuore della notte, la Fiordelisi ha iniziato ad accusare Edoardo di qualsiasi cosa. Una discussione molto accesa che si è spostata dalla camera da letto al soggiorno. Antonella ha accusato Edoardo di non averla mai difesa, di averla offesa, di averle detto delle cose molto molto gravi. Edoardo è rimasto completamente basito perchè la discussione è iniziata in modo surreale, ossia dal nulla. Anche i telespettatori che hanno seguito la diretta, non hanno molto compreso queste tempistiche. C’è chi dice che Antonella sia impazzita improvvisamente, forse per attirare l’attenzione, forse per avere un clip. C’è chi dice che una chiacchierata con Dana abbia cambiato l’umore della Fiordelisi e chi invece fa notare che la Saber non ha nulla a che fare con questa ennesima dinamica dei Donnalisi. Alla fine lo stesso Edoardo non c’ha capito nulla ed è andato a parlare con Dana, al momento una delle poche persone con le quali Antonella si confida, per provare a comprendere che cosa sia accaduto nelle testa della sua fidanzata.

Le accuse di Antonella a Edoardo

Edoardo prima di parlare con Dana ha anche chiarito la sua posizione con Antonella, stanco di essere accusato di cose che a suo dire non ha fatto. E ha lanciato una accusa molto precisa alla Fiordelisi, si è infatti detto convinto che lei non lo abbia mai amato davvero.

Qui le parole di Edoardo ad Antonella

Lo sfogo di Edoardo con Dana Saber alle 5 del mattino

Dopo aver passato molto tempo dalle 3 di notte a parlare con Antonella per provare a chiarire, alla fine Edoardo si è confrontato anche con Dana per provare a comprendere le ragioni della Fiordelisi. E si è sfogato così: “Ridevamo e scherzavamo e 30 minuti dopo mi dice ‘sei aggressivo, non mi sento amata, non mi ami’. Questo non è un sentimento sano!”.

Edoardo in fondo si è reso conto, per l’ennesima volta, di quello che tutti fuori dalla casa hanno capito. E parlando con Dana ha anche aggiunto: “ Lei non è innamorata di me al 100%. Io fuori ho avuto tante esperienze e una roba così non l’ho mai vista in vita mia. Ti assicuro che non mi ama. Non puoi essere tranquilla e dal nulla accusarmi di queste cose folli. Io cosa dovrei dire che lei flirtava davanti a me con Antonino? Non si gioca con le persone, stavamo benissimo e poi lei è sbottata dal nulla. Io fuori stavo bene con le ragazzo non mi facevano stare in questa maniera“.