Quanto spende Antonino Spinalbese per vestire sua figlia Luna? Tantissimo

Antonino Spinalbese svela quanto spende per comprare i vestiti di sua figlia Luna Marì

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese racconta a tutti di sua figlia e di quanto adori vestirla con outift bellissimi. Quanto spende Antonino Spinalbese per i vestiti di sua figlia Luna Marì? E’ lui a svelarlo, così fiero di dirlo ai suoi coinquilini non si rende conto che potrebbe essere sommerso dalle critiche. Racconta di abitini acquistati per una bambina che dopo poche settimane non indossa più ma ognuno fa ciò che preferisce con i propri soldi. Gli piace tanto fare indossare alla sua bambina capi alla moda: “Le compro un sacco di vestiti e spendo tanto” ovviamente Antonino può farlo ma molti magari pensavano che, come accade ad altri vip, i vestiti della figlia di Belen fossero regali di brand per bebè. Spinalbese racconta così di look pazzeschi per la sua Luna Marì, che impazzisce quando entra in un negozio per bambini e vede tante cose così belle, che non riesce a resistere, poi arriva il momento di pagare e si rende conto della spesa.

Antonino Spinalbese: “Spendo un sacco di soldi per i vestiti di mia figlia”

Ammette che quando veste sua figlia è come se vestisse se stesso ma che lui ha già tanti vestiti, anche troppi. “Io per lei faccio gli outfit pazzeschi. Mamma mia quei vestitini: che belli! Quando vedo tutti quei vestiti bellissimi. Poi dici in negozio ‘quant’è?’ e ti dicono ‘1250 euro’. Ma come?”. Ecco quanto spende Antonino Spinalbese per i vestiti di sua figlia. Quindi, compra tutto lui, chissà se Belen conferma. Non dice però ogni quanto fa shopping per la sua piccolina.

“Poi li butti dopo tre settimane. Io spendo un sacco per i vestiti di mia figlia. Mi piace vestirla alla moda sono sincero. Anzi curo più lei di me. Anche perché io ne ho pure troppi di vestiti”.

Restando così a lungo nella casa ha risparmiato un bel po’ e quando uscirà una delle prime cose che farà magari sarà quella di andare in un bel negozio per bambini e comprare tanti vestiti. Poi un giorno Luna Marì crescerà e non vorrà più che sia il suo papà a scegliere cosa deve indossare, ma di certo a questo l’ex hair stylist ha già pensato.