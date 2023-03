Amici 22 la prima squadra è quella di Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: pregi e difetti degli altri

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo parlano dei pregi e difetti dei loro allievi ma anche dei talenti delle altre squadre: ecco le ultime da Amici 22

Nella puntata di Amici 22 in onda il 13 marzo, abbiamo visto il momento in cui tutti gli allievi hanno scoperto il nome della squadra di cui avrebbero fatto parte. Anche in questa edizione ci saranno tre squadre, composte da due coach che quindi portano con loro i propri allievi. La prima squadra a esser stata presentata è quella capitana da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Chiamati a parlare dei punti di forza, ma anche dei punti deboli delle altre compagini, i coach hanno provato a spiegare a tutti gli allievi che il palco del serale ti può stritolare per cui bisogna essere pronti ad affrontare questa nuova sfida sia fisicamente che mentalmente. Lorella ed Emanuel Lo sono molto soddisfatti della squadra che hanno e sono convinti di poter fare molte cose buone insieme. Stessa convinzione anche da parte degli allievi che vogliono andare dritti al punto, dritti all’obiettivo. Purtroppo o per fortuna però, nella scuola sono nate amicizie e sono nati amori, per cui spesso alcuni allievi non si possono trovare d’accordo con quello che viene detto su possibili avversari…

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: da chi è composta

La squadra di Lorella Cuccarini è composta dalla bravissima Angelina Mango, lanciatissima verso uno dei posti in finale, senza molti dubbi. Insieme a lei per il canto ci sono Cricca ed NDG che non hanno spiccato in questa edizione. Cricca si è ripreso al suo ritorno, è stato il primo nella storia del talent a essere eliminato e a rientrare, per tutta la vicenda del noce moscata gate…NDG ha avuto una serie di problemi, anche dal punto di vista caratteriale, si è fatto forse trasportare da pessime compagnie ma ha cercato di mostrarsi per quello che è nell’ultimo periodo. Difficile comprendere come il pubblico la prenderà ma sicuramente, sarà una delle prime “vittime” sacrificali dei professori.

Capitolo ballo. Chi sicuramente mette tutti d’accordo nella squadra di Emanuel Lo è Samu. Ballerino molto apprezzato da tutti, nel corso dell’anno ha vinto anche diversi premi e gare. Sarà sicuramente uno dei più forti. Segue Maddalena tra alti e bassi. Chi di certo potrebbe avere vita breve al serale è Megan, anche perchè Raimondo Todaro e gli altri coach, non la trovano interessante per motivi diversi tra loro ( Todaro dopo esser stato abbandonato dalla ballerina che ha preferito cambiare squadra, non glielo ha mai perdonato).

I difetti e i pregi degli altri

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno analizzato anche le altre squadre, tra pregi e difetti. Spiccano sicuramente i commenti su Ramon, definito da Emanuel Lo poco forte e poco espressivo, a suo dire non spicca neppure nel classico. Dimostrazione della sua “debolezza” sarebbe anche il fatto che è passato solo alla terza classifica. Tra i commenti più duri quelli rivolti a Gianmarco, accusato da Emanuel Lo di aver ballato sempre le stesse cose, di aver ammiccato, di essere uno dei candidati all’uscita immediata. Parole che ovviamente non hanno trovato Megan d’accordo con il suo insegnante. La ballerina è legata da mesi a Gianmarco, sentimentalmente. Anche Aaron non ha gradito le parole di Lorella Cuccarini sul suo conto e c’è rimasto molto male. Del resto la sola a non essere criticata è stata Isobel. “Il difetto più grande di Isobel è quello di non essere nella nostra squadra ” ha detto Emanuel Lo.