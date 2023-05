90 giorni per innamorarsi e poi ( stagione 7) il finale: cosa è successo alle coppie? Gli aggiornamenti del 2023

90 giorni per innamorarsi e poi stagione 7: ultime news e aggiornamenti del 2023, ecco come è finita per tutte le coppie

E’ tutto pronto per una nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi su Real Time. Dal 21 maggio 2023 parte infatti la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi e noi ovviamente, vi aggiorniamo con tutte le novità sui protagonisti del programma di TLC.

Come vanno oggi le cose tra le coppie protagoniste del programma? Le puntate che vedremo in questi giorni sul 31, sono state girate circa un annetto fa, per cui siamo in grado di raccontarvi, come stanno a oggi le cose, anche grazie a tutte le news che arrivano direttamente dai social dei protagonisti del programma.

90 giorni per innamorarsi e poi 7…come è finita?

Saranno sette le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi e poi. E noi vi raccontiamo, nel dettaglio, tutto quello che è successo a queste coppie.

Le coppie che vedremo in 90 giorni per innamorarsi e poi su Real Time dal 21 maggio 2023:

Jenny e Sumit dall’India con furore dopo il matrimonio segreto

dopo il matrimonio segreto Shaeeda Sween e Bilal Hazziez insieme ma senza figli

insieme ma senza figli Andrei ed Elizabeth con un dolce annuncio

con un dolce annuncio Angela e Michael la storia infinita

la storia infinita Yara e Jovi felici contro ogni aspettativa

felici contro ogni aspettativa Ed e Liz la strana coppia

la strana coppia Kim e Sojaboy la differenza di età non conta

Iniziamo quindi a raccontarvi qualche dettaglio in più sulle coppie protagoniste di questa settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi.

90 giorni per innamorarsi e poi 7-Ultime Notizie Flash

Jenny e Sumit oggi, nel 2023: sono ancora una coppia?

Jennye Sumit sono state una delle coppie tra le più apprezzate dai fan del programma anche per un motivo legato alla pandemia. I due infatti, si sono ammalati durante il covid e hanno affrontato il virus da soli, lontano da tutti e da tutto. Sono stati così male da finire anche in ospedale, per questo, tutti i fan del programma di TLC hanno fatto il tifo per loro. Li avevamo lasciati quindi dopo il matrimonio segreto, proprio durante i mesi difficili del covid, nel 2021, e successivamente, che cosa è successo?

Considerate che la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi è stata girata e registrata nel 2022, un anno dopo, quindi, che ne è stato di questa coppia?

E passiamo adesso a un’altra copia di formazione più recente … Shaeeda Sween e Bilal Hazziez sono stati protagonisti della nona stagione di 90 giorni per innamorarsi. Li abbiamo lasciati felici e sorridenti nel giorno del loro matrimonio. Non senza difficoltà visto che lei vuole avere dei figli mentre Bilal non è d’accordo. Come procede oggi tra i due?

Shaeeda Sween e Bilal Hazziez oggi 2023, sono ancora marito e moglie?

Come vi avevamo detto solo pochi mesi fa, si, Bilal e Shaeeda sono ancora una coppia, i due sono sposati e felici ma non hanno ancora avuto un figlio. Solo pochi giorni fa Bilal e Shaeeda si sono mostrati insieme sui social, durante le loro vacanze a Miami, sono quindi felici e innamorati. Ma nel corso di questa nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, li vedremo discutere per via di alcuni aspetti della vita matrimoniale e delle interferenze della ex moglie di Bilan nel matrimonio.

I due sono molto uniti e Shaeeda ormai si è davvero integrata nella vita negli Usa. Tra l’altro da qualche mese, alla fine delle riprese di questa stagione di 90 giorni per innamorarsi, hanno anche iniziato a essere particolarmente attivi sui social e intrattengono i loro fan con video divertenti anche su tutto il mondo delle attività domestiche che fanno insieme.

A un anno e mezzo dalle nozze però, forse anche di più, non c’è, almeno per il momento, nessun bebè in arrivo.

Andrei ed Elizabeth stanno ancora insieme?

In pochi avrebbero scommesso un solo dollaro su questa coppia.. E invece, siamo nel 2023, e i due sono ancora una coppia, sono ancora sposati, vivono felici negli Stati Uniti, nonostante i disastri familiari che Andrei è riuscito a combinare ( non dimentichiamo che tutto è amplificato dalla presenza delle telecamere). Oggi non sono più in tre! Andrei ed Elizabeth infatti sono diventati da poco genitori. A ottobre del 2022 è nato il piccolo Winston Leo, per cui in questa stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, seguiremo la gravidanza di Elizabeth.

Angela e Michael oggi 2023: sono ancora sposati?

La storia di Angela e Michael si perde davvero nel tempo. Stanno ormai insieme da anni, da secoli, sono stati protagonisti di ogni versione del format e Angela è popolarissima sui social. Ma che cosa c’è davvero tra di loro, Michael è mai stato negli Usa dopo la pandemia per riunirsi con sua moglie? Nel 2022 Angela aveva scoperto un tradimento di suo marito e la storia era finita ma poi, nei primi mesi del 2023 la donna si era di nuovo mostrata sui social insieme a Michael.

A fine gennaio invece, i media americani che seguono il programma, avevano parlato della fine di questa relazione. “Angela e Michael non stanno insieme”, ha rivelato un insider a In Touch in esclusiva. Tuttavia, la loro separazione è stata di breve durata. In Touch ha rivelato in esclusiva che Angela e Michael si sono riconciliati l’8 marzo . “Posso confermare che sono tornati di nuovo insieme”, ha condiviso un insider. “Michael l’ha tradita e Angela è tornata con lui.” Non è dato sapere se oggi i due siano ancora una coppia o meno, perchè quello che accade cambia di giorno in giorno.

7 giorni fa, a maggio 2023 dunque, Angela, che ha una pagina instagram seguita da quasi 800mila follower, ha postato un video in compagnia di Michael per cui immaginiamo che si, i due sono ancora marito e moglie.

Kim e Sojaboy sono ancora una coppia?

Anche se i due hanno concluso la stagione 7 con una separazione, sembra che la loro rottura sia stata di breve durata. Kim e SojaBoy sembrano essere ancora una coppia, poiché hanno difeso la loro relazione tramite Instagram il 12 dicembre 2022. “È la connessione che non possiamo spiegare. Nessun falso amore qui. ”, ha sottotitolato una serie di foto di lei con SojaBoy dal suo ultimo viaggio in Nigeria. In realtà però da diversi mesi, i due non postano nulla insieme e Kim sembra pensare solo a suo figlio e del suo giovane amato nigeriano, non ci sono più tracce.

Yara e Jovi sono ancora sposati?

Vedendo come Yara si era comportata al suo arrivo negli Usa, non avremmo mai pensato che questa coppia, potesse avere un futuro. E invece il matrimonio va a gonfie vele, nonostante, come vedremo durante la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, le cose non saranno sempre semplici per questa giovane coppia. Soprattutto quando diventeranno in tre…

Ed e Liz stanno ancora insieme?

La coppia sarà protagonista di questa settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, una stagione piena di alti e di bassi. Poi arriverà la proposta di fidanzamento di Ed a Liz e lei accetterà. E oggi, i due sono ancora una coppia? Possiamo dirvi che Ed e Liz a maggio del 2023, sono ancora una coppia!

90 giorni per innamorarsi e poi 7: il finale

Vi abbiamo quindi parlato di tutte le coppie di 90 giorni per innamorarsi e poi. Non ci resta che ricordarvi che il programma andrà in onda tutte le domeniche su Real Time.