Il fidanzato di Helena perde la pazienza e sbotta contro Sainato e Mazzoli: “si sono messi d’accordo”

Helena e Carlo stanno fingendo solo per visibilità? Il modello sbotta perde la pazienza e si scaglia contro Sainato e Mazzoli

Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli non credono in nessun modo alla storia d’amore di cui Helena ha parlato all’Isola dei famosi 2023. E ieri, dopo lo sbarco in Honduras di Carlo, arrivato con un anello di fidanzamento per Helena, entrambi hanno vuotato il sacco.

In diretta con Ilary Blasi, hanno raccontato di non credere alla storia d’amore tra Helena e Carlo, per un semplice motivo: la modella più volte aveva raccontato di una relazione alla quale pensava ancora, durata 8 anni e chiusa ma non in modo definitivo.

Chi ha seguito l’Isola e anche i confessionali di Helena Prestes, ricorderà che prima di ricordare di amare Carlo, la stessa modella aveva detto pubblicamente, di esser stata molto legata a questa persona, che continua in qualche modo a far parte della sua vita. Poi all’Isola aveva invece capito di essere innamorata di Carlo, tanto che il giovane modello, è sbarcato fino in Honduras pur di vederla.

Un anello per Helena

Carlo sbotta contro i concorrenti dell’Isola 2023

Sia Mazzoli che Sainato, come abbiamo visto anche nel day time dell’Isola in onda oggi, hanno avuto dunque da ridire su quello che è accaduto nel corso della diretta di ieri. E dopo aver ascoltato le loro parole, il fidanzato di Helena, ha deciso di intervenire sui social.

Carlo Motta quindi, dopo aver ascoltato le parole dei due, ha deciso di dire la sua via social:

Volevo complimentarmi con Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato per essersi inventati una storia di comune accordo. E non può essere altrimenti perché quando una storia è falsa e la si dice in due o più persone diverse allora ci si è messi d’accordo nel dire una bugia. Non so perché l’abbiano fatto ma è palese. Vi siete messi d’accordo, ma io non ho nulla da nascondere. Le storie che ho pubblicato prima parlano da sole e non c’è nulla da aggiungere perché si vede la verità

Secondo Mazzoli , la Prester cercherebbe solo visibilità e visto che sull’Isola è arrivata la proposta che Marco ha fatto a sua moglie, lei pur di mettersi in mostra ha pensato di parlare di questo Carlo, che puntualmente poi si è presentato con l’anello di fidanzamento…

Vladimir ci crede

Come potrete vedere dal video, che mostra uno dei momenti della puntata dell’Isola dei famosi in onda il 5 giugno 2023, c’è invece chi crede a questa storia d’amore tanto da aver già pensato ai regali da fare per il matrimonio…