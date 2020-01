La Tisana zenzero e curcuma da bere ogni giorno: svelate le proprietà

Avete mai provato la tisana zenzero e curcuma? Se la risposta è no, è arrivato il momento di farlo. Questo perché bere ogni giorno questo infuso pare abbia delle proprietà straordinarie per l’organismo. Zenzero e curcuma, singolarmente presi, apportano moltissimi benefici all’organismo. Ma insieme, in questa tisana, possono davvero dare il massimo. C’è poi da dire che questa tisana zenzero e curcuma è l’ideale anche per chi sta seguendo una dieta. Infatti non contiene calorie, e contribuisce addirittura al dimagrimento velocizzando il metabolismo. Scopriamo tutte le proprietà.

Tisana zenzero e curcuma: come prepararla

Per preparare questa tisana benefica bisogna avere a disposizione la polvere di zenzero e curcuma oppure le loro radici che però vanno poi grattugiate. Mettete l’acqua a bollire e poi versate mezzo cucchiaio di polvere di curcuma e mezzo cucchiaio di polvere di zenzero. Per far sì che questa bevanda sia benefica, meglio non aggiungere zucchero. Se però volete renderla più dolce vi consigliamo l’aggiunta di miele, anch’esso benefico per la salute. Di seguito vi parliamo delle numerosissime proprietà di questa tisana da bere ogni giorno per stare bene.

Le proprietà benefiche della tisana zenzero e curcuma

Sono moltissimi i benefici per il corpo e la mente che questa tisana zenzero e curcuma ha. A quanto pare la tisana zenzero e curcuma aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Aiuta quindi a prevenire i malanni di stagione, soprattutto nei mesi freddi dell’anno, portando a una guarigione più rapida da febbre, raffreddore e mal di gola. Inoltre può avere un effetto lenitivo per quanto riguarda i bronchi. Ha effetti sia antiossidanti che antinfiammatori. Le proprietà di zenzero e curcuma aiutano inoltre a prevenire il diabete di tipo 2. E’ di aiuto nel regolare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Con la tisana zenzero e curcuma si possono ridurre i sintomi del reflusso gastroesofageo. Tale infuso ha effetto depurativo per l’organismo. Ma non finisce qui, perché l’unione di zenzero e curcuma ha effetti calmanti sui nervi portando dunque alla riduzione di stress e ansia. Come vi abbiamo detto stimola il metabolismo e perciò tale bevanda è perfetta per chi vuole dimagrire. Infine ha anche effetti come leggero antidolorifico.

Insomma, i benefici della tisana zenzero e curcuma sono davvero moltissimi e vale la pena provarla per scoprire quanto possa fare bene. Perciò non vi resta che procurarvi gli ingredienti e provarla subito. Se bevuta ogni giorno, gli effetti saranno a lungo termine.

La Tisana zenzero e curcuma da bere ogni giorno: svelate le proprietà ultima modifica: da