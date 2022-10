Alla scoperta dei cachi: tutte le proprietà benefiche

Adatto per la dieta per le poche calorie contenute al suo interno, il cachi aiuta ad innalzare le nostre difese immunitarie oltre ad essere un antiossidante e antidolorifico naturale

Che cosa mangiare in autunno, nei mesi di ottobre e novembre, per rispettare il ciclo naturale di quello che si deve portare in tavola? Sicuramente tra i frutti migliori di questa stagione ci sono i cachi. E oggi vogliamo proprio scoprire qualcosa in più su questo frutto.

L’autunno è arrivato e con lui anche tutti i suoi lati negativi ( il freddo che non piace quasi a nessuno), ma anche i benefici della frutta come i cachi. Le giornate si accorciano e cominciano a girare le prime influenze stagionali. L’unico modo per proteggersi è fare il carico di vitamine che ci aiutino a proteggere il nostro organismo e ad innalzare le nostre difese immunitarie. Per far questo non esiste nulla di meglio che verdura e frutta, da preferire agli integratori di vitamina C in circolazione. Uno dei frutti più indicati per questo scopo – ottimo anche per chi è a dieta per il suo bassissimo contenuto calorico – è il cachi. Dolce e gustoso, sfizioso e particolare, sostituisce il classico dolcetto di fine pasto aiutandoci a preservare la linea prendendoci cura della nostra salute.

Alla scoperta del cachi: tutte le proprietà di questo frutto

Proveniente dalla Cina, il cachi è un frutto ricco di proprietà che ha trovato enorme diffusione sul mercato occidentale. Il suo colore arancione acceso già suggerisce al suo interno la presenza di una gran quantità di vitamina C, ma non solo. Mangiare cachi aiuta a mantenere alte le nostre difese immunitarie. Non solo vitamina C ma anche vitamina A e betacarotene che aiuta a mantenere in salute la pelle, sono contenute all’interno dei cachi. E pensare che circa l’80% del frutto è composto di acqua! Il cachi per questo è anche ottimo per la dieta: 100 grammi di frutto portano al corpo solo 70 calorie, perché non concedersi quindi lo sfizioso dolcetto da mangiare col cucchiaino per la sua tipica consistenza a fine pasto? Ribadiamo quindi che si tratta di un frutto molto buono: un etto di questo frutto, con buccia giallo arancio, fornisce 65 calorie ed è composto per l’80 per cento di acqua e fino al 18 per cento di zuccheri con tracce di proteine e grassi, mentre presenta circa un 2,5 di fibre.

Il cachi è poi un antiossidante e antidolorifico, in questo secondo caso particolarmente adatto per combattere gli spasmi muscolari, come anche quelli causati dalla mestruazione, per la presenza al suo interno di potassio e magnesio. Il cachi, come la maggior parte della frutta e della verdura poi drena e depura oltre ad essere un vero alleato della regolarità intestinale combattendo la stitichezza grazie alla grande quantità di fibre contenuta al suo interno. Per qualcuno il cachi può essere descritto come un ottimo lassativo. Il cachi è considerato un frutto ideale per i bambini, gli sportivi e gli astenici poiché ha ottime capacità energizzanti, grazie agli zuccheri che contiene.

Qualche curiosità su questo frutto. La prima descrizione botanica del cachi è pubblicata nel 1780, e il frutto arriva in America e in Europa alla metà dell’Ottocento, in Italia nel 1880 e nel 1888 Giuseppe Verdi scrive una lettera nella quale ringrazia chi gliene ha fatto dono. Adesso la produzione mondiale di cachi, che tende ad avvicinarsi ai cinque milioni di tonnellate, è per oltre la metà concentrata in Asia e soprattutto in Cina.

Vi proponiamo adesso delle ricette a base di cachi, visto che questo frutto è perfetto anche per la cucina.

SCOPRI LE RICETTE A BASE DI CACHI DA PROVARE