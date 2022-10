Alla scoperta dei broccoli, ottimi per la salute: utili anche per prevenire il cancro

Sono moltissime le proprietà benefiche dei broccoli: possono anche aiutarci nella prevenzione del cancro. Andiamo alla scoperta di tutte le proprietà benefiche dei broccoli

Oggi vogliamo parlarvi dei broccoli, ne conoscete tutte le proprietà? Sapete che possono fare molto bene alla nostra salute? Sapete che possono anche aiutarci a prevenire il cancro?

Che l’alimentazione sia fondamentale nella vita di una persona, è un fatto ormai noto. Che determinati alimenti poi siano più salutari di altri, anche. Vi siete mai chiesti ad esempio quali siano le proprietà benefiche dei broccoli? Aiutano anche a prevenire il cancro. Potenti antiossidanti, noti a tutti per lo sgradevole odore che deriva dalla loro cottura, i broccoli possono essere un alimento molto gustoso invece ed essere utilizzati per la produzione di molte ricette oltre ad essere uno degli alimenti più salutari tra tutti.

Alla scoperta dei broccoli: tutte le proprietà benefiche di questo alimento

Per le loro proprietà antiossidanti, i broccoli e la loro introduzione all’interno della nostra dieta, sono consigliatissime da tutti i medici: questo alimento infatti sembrerebbe svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione ad alcuni tumori come quello ai polmoni o all’intestino. Una sostanza contenuta all’interno della verdura dal nome sulforafano, sembrerebbe esser capace di arrestare la crescita delle cellule impazzite, le cellule cancerogene, e quindi di rallentare l’avanzamento del tumore. A dimostrarlo sono svariati studi tra i quali uno condotto dall’università di Milano che ha messo in evidenza che consumare broccoli almeno una volta a settimana riduce il rischio di contrarre il cancro.

Ma non solo: i broccoli sono una verdura ottima per chi ha problemi polmonari e di respirazione, sono indicati per combattere la stitichezza e riducono il rischio di ictus. Sono purificanti e drenanti e disintossicano il corpo, per questo i broccoli sono un alimento fondamentale che non deve mai mancare nella dieta di chi sta tenendo un regime alimentare controllato volto al dimagrimento. Abbiamo già sottolineato l’importanza poi degli antiossidanti presenti al loro interno che allontanano anche il rischio di cataratta.

Sono moltissimi i modi per cucinare i broccoli. Chi non è a dieta può ad esempio sbollentarli e metterli in una teglia insieme ad un filo di besciamella e parmigiano per ottenere un contorno gustoso, altrimenti possiamo consumare i broccoli ripassati in padella con un goccio di olio, stesso è il procedimento per preparare una gustosa pasta condita con i broccoli.

Le ricette a base di broccoli: tre idee

Iniziamo con la ricetta dei muffin salati fatti con le patate e i broccoli, una ricetta che arriva dalla cucina di Cotto e Mangiato

Passiamo alla ricetta di un ottimo sformato che piacerà anche ai bambini e potrebbe essere una valida soluzione per far mangiare ai più piccoli questo alimento

Concludiamo con un’altra ricetta molto sfiziosa a base di broccoli, oggi vi proponiamo una cake di broccoli che è stata preparata da Anna Moroni

Vi abbiamo parlato dei broccoli e vi abbiamo anche dato delle idee molto semplici per preparare dei piatti originali, adesso tocca a voi. Mettetevi all’opera per portare in tavola delle ottime preparazioni.