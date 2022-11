Prepararsi alle abbuffate delle feste: come arrivare in forma a Natale senza dieta

Come possiamo prepararci alle abbuffate natalizie? Arriviamo in forma al Natale con piccolo accorgimenti

Finalmente il Natale, finalmente gli amici, i parenti, le feste che tanto amiamo. C’è forse però un aspetto negativo delle feste natalizie: si mangia tantissimo, spesso senza contegno. E allora, in vista delle abbuffate natalizie, che cosa possiamo fare? Bhè innanzi tutto, per la nostra salute, il peso infatti non è una questione estetica ma una variabile importante della nostra vita, possiamo arrivare a Natale in forma, senza chili di troppo, per evitare quindi di accumulare altro peso, cosa che potrebbe capitare.

Nonostante i buoni propositi infatti è praticamente impossibile, e sarebbe anche frustrante, non cadere in tentazione a tavola durante i giorni di feste con amici e parenti. Meglio allora mettersi ai ripari in via preventiva: la buona notizia è che non serve una dieta drastica per arrivare in forma al Natale. Basta stare attenti e prendersi cura del proprio corpo.

Come arrivare in forma al Natale: prepararsi alle abbuffate è possibile

La parola in questi casi d’ordine non è dimagrire ma disintossicarsi, per sentirsi da subito meglio fisicamente e mentalmente. Iniziare la giornata con un bicchiere d’acqua a digiuno, meglio se con qualche goccia di limone al suo interno. A colazione alternare latte o cappuccino con il tè o l’orzo per non abusare di latticini. Meglio evitare merendine e prodotti industriali quali biscotti: da preferire una fetta di pane, magari integrale, con un velo di marmellata. Completate la colazione con frutta fresca di stagione (che potete mangiare anche come spuntino mattutino, meglio se con la buccia). A pranzo è bene fare il pieno di verdure, che servono proprio a disintossicare il corpo. Come condimento per la pasta potete scegliere tra i tanti e gustosi ortaggi di stagione, dalla zucca alla cicoria passando per sedano e lattuga. L’importante è optare per la cottura al vapore. A cena una bella zuppa calda vi permette di restare leggeri con gusto. Potete aggiungere qualche crostino non fritto. Variate il menù ricordando però che ogni pasto dovrebbe prevedere verdure, proteine e cereali integrali. Il vino è ammesso ma in modo moderato: non più di un bicchiere al giorno. Se volete resistere fino a Natale evitate piatti tristi: curate le pietanze per renderle invitati anche visivamente. Mangiate lentamente, assaporando ogni boccone. Alternate l’alimentazione sana con il movimento: se dovete uscire a fare shopping natalizio ad esempio fatelo a piedi.

Abbiamo quindi selezionato per voi alcune ricette light da preparare in questo periodo, prima del Natale.

Le migliori ricette light da fare in casa

