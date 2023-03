Feste di primavera e chili di troppo: come perderli

La primavera con le sue feste di Pasqua, il ponte del 25 aprile e i viaggi: qualche chiletto preso? Ecco cosa fare per perdere peso

Prima di iniziare con i nostri consigli su come perdere peso e tornare in forma, vogliamo aprire una piccola parentesi e ricordarvi che non bisogna essere ossessionati dal peso. Restare in forma non è una questione di bellezza e apparenza, ma una questione di salute, questo è bene ricordarlo sempre. Non viviamo quindi i chili in più come una ossessione, ma cerchiamo di essere sereni e capire che si può dimagrire, si può perdere peso per una questione di salute, senza però pensare che sia tutto legato solo all’aspetto estetico.

E ora passiamo ai nostri consigli…Le feste di primavera vi hanno fatto ad accumulare qualche chilo di troppo? Dopo l’abbuffata di Pasqua si sono susseguite le scampagnate di Pasquetta, del 25 aprile e, ora, del 1 maggio: tempi duri per la linea. E’ tempo di smaltire colombe e uova di cioccolata e di ritrovare la forma in vista della fatidica prova costume. Ecco i consigli utili.

Depuriamoci dopo le abbuffate di primavera: cosa fare

Mettersi a dieta è d’obbligo ma non basta. Per tornare in forma bisogna agire a 360 gradi su forma e fisico. Siete pronte ad uscire dal letargo e ad infilarvi nel costume? A tavola occorre attenersi rigorosamente ad una dieta detox, ovvero depurativa. Si quindi a frutta e verdure di stagione per fare il carico di vitamine, fibre e Sali minerali. Bisogna inoltre bere molto (almeno un litro e mezzo di acqua al giorno oltre a tisane non zuccherate). I liquidi infatti servono a combattere le ritenzione idrica. Per un po’ invece bisogna eliminare del tutto dolci, fritti e alcolici. Importante è la regolarità: saltare i pasti non aiuta. Soprattutto la colazione è di fondamentale importanza perché aiuta a mantenere attivo il metabolismo per tutta la giornata. La dieta depurativa va abbinata ad un po’ di esercizio fisico: chi non fa sport deve quantomeno camminare a passo decisivo tutti i giorni per un minimo di trenta minuti. Anche fare le scale può essere di aiuto per smaltire le calorie in eccesso. Se avete uno stile di vita sedentario cercate di essere furbe: evitate l’ascensore e, quando possibile, lasciate in garage la macchina. La bella stagione ci è d’aiuto per riprendere la bici o convincerci a camminare a piedi. Per essere pienamente in forma infine è bene avere degli orari regolari sonno/sveglia. Mai andare a dormire troppo tardi o subito dopo aver cenato. Attenendosi a questi consigli basterà qualche settimana per rimettersi in forma.

Approfittate della primavera per camminare, fare esercizi all’aria aperta e godervi anche il primo sole tiepido in vista della bella stagione.

Depuriamoci con l’acqua detox: una ricetta

Ingredienti:

1 litro di acqua

1/2 limone, tagliato a fette

1/2 cetriolo, tagliato a fette

1/2 arancia, tagliata a fette

1 rametto di menta fresca

Istruzioni:

Riempire un contenitore con un litro di acqua. Aggiungere le fette di limone, cetriolo e arancia all’acqua. Aggiungere il rametto di menta fresca. Mescolare delicatamente gli ingredienti. Lasciare riposare l’acqua detox in frigorifero per almeno un’ora prima di consumarla. Servire l’acqua detox con ghiaccio e una foglia di menta fresca come decorazione.

Questa ricetta di acqua detox primaverile è un’ottima scelta per mantenere l’idratazione durante la stagione più calda dell’anno. Il limone, il cetriolo e l’arancia offrono una varietà di nutrienti e antiossidanti benefici per la salute, mentre la menta dona un tocco di freschezza e gusto.