Anna Oxa e le interviste: da Domenica IN ai quotidiani. Oxarte informa

E’ lo staff di Anna Oxa a fare chiarezza e a spiegare che cosa sta succedendo in questi giorni, in vista delle prossime interviste, televisive e non, della cantante. In queste ore si era parlato della partecipazione di Anna Oxa a Domenica IN, dopo che la cantante era stata la sola a non raccogliere l’invito di Mara Venier per la puntata post Sanremo, dall’Ariston, come la stessa conduttrice di Rai 1 aveva detto pubblicamente. Lo staff di Anna Oxa però è a lavoro per una sua partecipazione al programma di Mara Venier e in questi giorni si è parlato di accordi che non si trovano a causa del cachet richiesto dalla cantante. A tal proposito, l’ufficio stampa di Anna Oxa ha voluto fare delle precisazioni, spiegando che cosa sta succedendo e smentendo, ancora una volta, tutte le indiscrezioni che sono trapelate sui giornali in questi giorni.

Incolliamo il comunicato diffuso sui social da parte dell’ufficio stampa di Anna Oxa:

OXARTE INFORMA: Anna Oxa si sta organizzando con i giornalisti che hanno fatto richiesta prima e durante il festival di Sanremo, per le interviste. Poi, come ben sapete c è quel cretino mese dell’anno che scrive bufale e gli altri ci vanno dietro come se non avessero capacità d’intendere e di volere. Gli articoli, ormai, sono scritti non per raccontare fatti ma vengono scritti per diffamare o fare critiche dovute ad interpretazione di persone che sono patologicamente affette da “oxite”. Articoli su commissione(?) Non ci sono cure, ne farmaci per questo virus che infetta velocemente persone che sono predisposte a stupidità, violenza, malvagità, cattiveria e depravazione. I primi sintomi sono: unti in faccia, sudici e senso di sporco. La signora Mara Venier ha invitato la signora Anna Oxa, a Domenica In, per tramite del suo staff. La signora Anna Oxa lavora per una società, non ha chiesto proprio nulla! La società ha presentato delle spese (come fanno tutte le altre società). Nelle spese si prevede anche il pagamento di altre persone con un impegno di 4 giorni, di cui viaggi, vitto, alloggio ecc. Alla società non è stata comunicata nessuna problematica, anzi anche il Presidente Coletta ed altri, sembrerebbero contenti. Quanta malsanità a commentare ogni articolo di gente che campa “stuprando” l’immagine di una grande Donna, grande artista… L’unica problematica è stata che non si è fatto in tempo per la puntata di domani, a “causa” del funerale di Maurizio Costanzo, molti erano presenti al funerale e le pratiche si sono rallentate. Probabilmente nel rispetto degli impegni di tutti non si esclude la partecipazione nelle prossime puntate. Come sempre Oxarte può documentare ogni cosa. Potremmo mai credere che la RAI, tv di Stato avrebbe violato la privacy delle società, con questa specie di essere mortificante per se stesso, senza avvisare delle problematiche a OXARTE? Fra l’altro Anna Oxa ha già avuto un contratto come persona fisica direttamente con RAI pur essendoci il contenzioso, per come risulta ad Oxarte dai documenti (contratto carta intestata RAI). Anzi, quando ho letto la notizia ho chiesto cosa stesse accadendo e mi è stato risposto di non badare a quello che viene scritto nei giornali. Per non parlare dell’immagine che utilizzano e modificano a loro piacimento. La Corte Europea recita che l’immagine appartiene all’identità della persona, come il nome… Nessuno ha il diritto di utilizzare l’immagine di una persona senza consenso, anche quando si tratta di un personaggio pubblico. Questi si permettono di giocare con l’immagine, fanno fotomontaggi… Secondo voi si tratta di ignoranza o delinquenza? Anche i “fotografi”, come si permettono? M