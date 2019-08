Tutto su Alberto Matano: dalla vita privata alla Vita in Diretta

Mancano poche settimane all’inizio in pompa magna della nuova stagione televisiva e – fra le molte riconferme – spunta qualche novità fra i volti che condurranno i vari programmi del daytime. Uno fra questi è sicuramente Alberto Matano: il giornalista del Tg1 che oramai da un paio d’anni ha trovato la disponibilità da parte della Rai di testare nuovi format in qualità di conduttore. Dopo vari test, nella prossima stagione tv sarà al timone de La Vita in Diretta.

Ma cosa sappiamo su Alberto Matano? Ecco tutte le informazioni scovate sul web sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Alberto Matano è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972. Quest’anno compirà 47 anni. Alberto parla molto poco degli affetti e della sua famiglia ma, in una intervista rilasciata ad un blog calabro, il giornalista ammette di esser stato ispirato dai valori che i suoi genitori gli hanno infuso sin da piccolo: onestà, responsabilità e passione.





Della sua giovinezza, porta il ricordo del mare e in particolare di quel tratto di golfo che si estende fra Pietragrande e Soverato; è il suo “posto del cuore” ha ammesso. Non a caso è una delle mete fisse per le sue vacanze estive. Il nonno di Alberto Matano era Vincenzo Fagà: presidente di Confcommercio Catanzaro dal 1958 al 1976 nonché componente del Consiglio Nazionale di Confcommercio.

Sempre a proposito di affetti, i profili social di Alberto Matano sono ricchissimi di foto e riferimenti ai suoi nipotini. Su di loro, a Vieni da Me, l’uomo ha raccontato: “Non ho figli perchè per il momento non sono arrivati e da quando sono nati, per me è una gioia enorme e quando vado a Milano per lavoro mi riservo sempre del tempo per trascorrere del tempo con loro […] Quando non dormono e la mamma è stanca, mi chiamano, e io al telefono racconto loro una storia”.

La sua carriera ha avuto annata dopo annata una evoluzione in netta risalita: dopo il liceo si è trasferito a Roma per seguire la facoltà di giurisprudenza. Ma la voglia di fare informazione era più forte e, in poco tempo, Durante il periodo universitario scriveva per L’Avvenire; a 23 anni ha stretto una collaborazione con un’agenzia televisiva a Montecitorio. Nel 1996 è entrato a far parte della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia; un avvenimento che gli ha aperto le porte dell’Ansa e del Giornale Radio. Nel 2007 ha fatto il grande passo approdando al Tg1.

Amante della tecnologia e della bossanova (suo brano preferito è Corcovado di Astrud Gilberto), Alberto Matano è rapidamente diventato il volto di punta del Tg di Rai Uno ed è stato spesso ospite di programmi di tutti i tipi: dal quiz Gli Italiani Hanno Sempre Ragione condotto dal compianto Fabrizio Frizzi a Ballando con le Stelle in qualità di opinionista e assegnatario del tesoretto.

Oltre al TG, Alberto Matano ha condotti varie serate evento ma anche UnoMattina Estate e due suoi programmi: Innocenti e Photoshow, entrambi per Rai Tre. Su Radio2 conduce il programma Miracolo Italiano con Fabio Canino.

ALBERTO MATANO VITA PRIVATA: SINGLE O FIDANZATO?

Stando ai gossip, al momento Alberto Matano è single e preferisce parlare ed occuparsi di lavoro invece che di questioni sentimentali. Ma il bell’aspetto del giornalista ha scatenato sul web molte curiosità. Alcuni sostengono che sia gay; un rumor però che ad oggi sembra non aver alcuna fondatezza.

Nonostante abbia una vita piena d’impegni, Matano si concede anche qualche hobby: andare in palestra, viaggiare, curare i propri social e far serata con molti personaggi famosi suoi amici. Da settembre sarà al timone de La Vita in Diretta assieme a Lorella Cuccarini.