Giovanna Mezzogiorno a Domenica IN occhi lucidi per l’incontro con Mara Venier

E’ arrivata con uno sguardo perso ed è entrata nello studio di Domenica IN con gli occhi lucidi, forse commossa dalle parole che Mara Venier ha usato per annunciarla. Giovanna Mezzogiorno ospite oggi di Domenica IN nella puntata del 4 ottobre 2020 è apparsa molto provata, come se non stesse bene. Lo hanno fatto notare anche molti utenti che sui social hanno chiesto a Mara Venier di spiegare se l’attrice stesse bene, preoccupati che forse non era in forma. Ed effettivamente anche il modo di parlare della Mezzogiorno nella clip del film al cinema, Lacci, è molto diverso da quello che oggi ha Giovanna. Forse un piccolo malessere prima di entrare ma quella con Mara è sembrata davvero una intervista poco riuscita. L’attrice, ospite in studio per parlare del film Lacci, in cui ha un ruolo non da protagonista, ha spiegato di essersi allontanata dalle scene per diverso tempo per stare vicina ai suoi gemelli. Tre anni senza lavorare, anche perchè i piccoli sono nati di sette mesi e i primi tempi non sono stati affatto semplici.

GIOVANNA MEZZOGIORNO A DOMENICA IN APPARE COMMOSSA

Oggi però Giovanna Mezzogiorno è tornata, vive a Torino ed è pronta per riprendersi un ruolo importante nel mondo del cinema. Il film di cui è stata protagonista non è uscito nelle sale a causa dal covid 19. E’ felice però anche del ruolo avuto in Lacci, un film in cui si rivede.

“Tengo molto al film perchè i lacci sono quelli che ci impediscono di scioglierci da legami per tutta la vita, a volte sono molto pesanti e anche io faticosamente ne esco fuori” ha detto l’attrice.

Mara si è augurata di riaverla presto in studio a Domenica IN per una nuova intervista e ce lo auguriamo anche noi. Non è semplice in ogni caso rientrare in tv in una diretta dopo tanta assenza dal piccolo schermo ed è comprensibile l’emozione che, può trasformarsi anche in un blocco.