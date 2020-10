Maria Stella Gelmini positiva al covid 19: “Non potrò dare un ultimo saluto a Jole”

La morte di Jole Santelli ha lasciato un grande vuoto nella vita di tutte le persone che la conoscevano e che insieme a lei avevano fatto tante battaglie politiche. Tantissimi sono stati i messaggi da parte di chi stentava a credere alla notizia della sua morte prematura. Jole era malata si, ma non ci si aspettava un addio così improvviso. E nelle prossime ore a Cosenza, si darà un ultimo salito alla governatrice della regione Calabria. Maria Stella Gelmini avrebbe voluto essere lì, in quella terra, per salutare la sua amica. Ma non potrà farlo, è infatti risultata positiva al covid 19 e lo annuncia con un post sui social.

Resterà a casa e saluterà la sua grande amica Jole a distanza, purtroppo in questo periodo, accade sempre più spesso.

MARIA STELLA GELMINI POSITIVA AL COVID 19: L’ANNUNCIO

Le parole di Maria Stella Gelmini sui social:

Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa.

Tra gli effetti collaterali di questo maledetto virus, ci sono tutte queste limitazioni. Come quella di non poter andare a dire addio a una persona alla quale si è voluto davvero bene.

Facciamo un in bocca al lupo anche a Maria Stella Gelmini, come a tutte le altre persone che in queste ore, hanno scoperto di essere positive al covid 19.

VALENTINO ROSSI ANNUNCIA DI ESSERE POSITIVO AL COVID 19

FEDERICA PELLEGRINI ANNUNCIA DI ESSERE POSITIVA AL COVID 19

Auguriamo a tutti una pronta guarigione.