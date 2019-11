Omicidio Luca Sacchi svolta: Anastasiya indagata per spaccio ha inventato la rapina

E’ arrivata la tanto attesa svolta nelle indagini per l’omicidio di Luca Sacchi il 23 ottobre 2019 a Roma. Gli inquirenti hanno lavorato senza sosta e non sono mai trapelate notizie sicure ma che ci fosse una svolta vicino era chiaro come era chiaro, purtroppo, il coinvolgimento della ragazza di Luca Sacchi in questa vicenda. Anastasiya è stata infatti indagata per spaccio di droga. Secondo gli investigatori la sera dell’omicidio di Luca, dopo quello che è successo, avrebbe inventato la storia della rapina finita male per coprire quello che in realtà lei e altri ragazzi del suo gruppo stavano facendo.

OMICIDIO LUCA SACCHI ULTIME NOTIZIE: ANASTASIYA INDAGATA

Anastasiya Kylemnyk è stata indagata per detenzione di droga ai fini dello spaccio. La versione della rapina finita male fornita dalla giovane non ha convinto gli investigatori che hanno invece puntato, per descrivere il contesto in cui è avvenuto l’uccisione, su una compravendita di droga precedente allo sparo. Eppure era stata proprio Anastasiya il giorno dopo l’omicidio di Luca a incontrare i giornalisti raccontando quello che era accaduto, mostrandosi sconvolta quando qualcuno le aveva parlato di droga. Ha continuato la sua intervista, in quella occasione, negando tutto e parlando della rapina. Ha anche detto di esser stata lei una delle vittime, colpita da una mazza da baseball, tutte cose che non sarebbero poi state provate. La ragazza infatti non aveva segni dei colpi ricevuti, tra l’altro.

Anastasiya non era la sola, secondo chi indaga, a portare avanti lo spaccio . In manette finisce anche Giovanni Princi, un pregiudicato 24enne amico d’infanzia di Luca Sacchi. Il ragazzo è accusato, assieme ad Anastasiya, di aver tentato di acquistare un ingente quantitativo di droga da Del Grosso, Pirino e un altro indagato.

Il padre di Luca in una delle sue ultime interviste televisive aveva dimostrato tutti i suoi dubbi arrivando persino a pensare che Anastasiya e Giovanni avessero una relazione nascosta a Luca. Ora però gli investigatori dovranno anche chiarire il perchè di questo omicidio: Luca vittima innocente perchè aveva visto qualcosa che non doveva vedere come sostiene la sua famiglia?

Dalle ultime notizie si apprende che Anastasiya potrebbe non aver mentito sulla rapina ma sul motivo di quella rapina. Del Grosso infatti potrebbe aver davvero cercato di rapinare la ragazza strappandole lo zaino con i soldi ma la fidanzata di Luca non ha mai parlato della droga.

