Caso Denise Pipitone ultimissime, Frazzitta: “Cautela nel diffondere notizie”

Non tarda ad arrivare il commento dell’avvocato Frazzitta e della famiglia di Denise Pipitone, dopo le clamorose rivelazioni fatte questa mattina dall’ex Pm Angioni nello studio di Storie Italiane. La dottoressa, nel salotto di Eleonora Daniele, aveva lanciato una vera e propria bomba annunciando che Denise Pipitone sarebbe viva ma non solo, che sarebbe stata persino individuata. “Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala“. Questo il commento dell’avvocato Giacomo Frazzitta, affidato all’Ansa. Un commento che arriva tra l’altro mentre andava in onda la trasmissione Ore 14 su Rai 2, trasmissione durante la quale Milo Infante mostrava in diretta quella che sarebbe la foto della ragazza rintracciata dall’ex Pm Angioni e quindi che sarebbe l’immagine attuale di Denise Pipitone.

Le ultime notizie sul caso Denise Pipitone: aggiornamenti del 14 giugno 2020

L’ex Pm aveva detto che qualche giorno fa aveva mandato tutti i dettagli di questa pista da lei battuta all’avvocato della signora Piera Maggio. Il legale, che dice anche di parlare a nome della mamma di Denise appunto, Piera Maggio, ha escluso di avere ricevuto segnalazioni in proposito. “Non vediamo tuttavia la necessità di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perchè ancora al vaglio della magistratura“.

Qui un video con le parole di Frazzitta in una intervista di oggi

Il legale stigmatizza infine le dichiarazioni dell’ex Pm Angioni “anche perchè provenienti da un magistrato che nella sua funzione potrebbe avere un canale privilegiato con i suoi colleghi”. L’ex PM nello studio di Storie Italiane aveva ribadito di aver avuto queste informazioni seguendo una pista da lei ritenuta affidabile.