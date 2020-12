10 ricette con il panettone da preparare in casa per Natale

Sarà un Natale diverso quello che vivremo quest’anno ma non perderemo la voglia di preparare dei dolci fatti in casa. Che sia per un pranzo con due persone, che sia per la nostra famiglia composta magari da 5 persone, è sempre bello dedicarsi alla preparazione dei dolci. Ed è per questo che abbiamo deciso di proporvi 10 ricette di Natale con il panettone, dieci ricette perfette per ogni occasione, anche per le feste che vivremo nei prossimi anni insieme a parenti e amici!

Abbiamo quindi scelto 10 ricette con il panettone: le più classiche, quelle per chi ha delle intolleranze, ricette salate e poi anche le ricette del recupero, per le fette di panettone avanzato.

Vediamo quindi come si preparano questi ottimi dolci.

1- IL PANETTONE GASTRONIMICO SECONDO DANIELE PERSEGANI

Iniziamo subito con la ricetta del panettone gastronomico che non può mancare a Natale e che qui in questa prima ricetta vi proponiamo in una versione che Daniele Persagani ha suggerito a La prova del cuoco.

2- PANETTONE FARCITO SENZA LATTOSIO

Con un pensiero per gli intolleranti, ecco la versione senza lattosio del panettone farcito

3-IL PANETTONE DIVENTA UNA TORTA CON LA RICETTA DI DETTO FATTO

Ed ecco come far diventare il panettone anche una buonissima torta con una ricetta da Detto Fatto

4-IL TRONCHETTO DI NATALE CON IL PANETTONE E LA RICOTTA

Il tronchetto di Natale è un grande classico e noi oggi ve lo suggeriamo in un modo sfizioso. Ecco quindi la ricetta del tronchetto di Natale con il panettone e la ricotta.

5-IL PANETTONE ALLE TRE CREME UNA RICETTA SUPER

Per chi ama i dolci farciti ecco una super ricetta che non può mancare per le feste. Facciamo il panettone alle tre creme, che ne dite? Panettone alla tre creme tra le ricette di Natale

6- IL SUPER TIRAMISU AL PANETTONE: UNA RICETTA DA NON PERDERE

Un’altra ricetta assolutamente da provare è quella del tiramisu al panettone che vi suggeriamo. Eccola

7-TORTA AL CIOCCOLATO FATTA CON IL PANETTONE

Che ne dite di provare una torta al cioccolato fatta con il panettone? Vi suggeriamo una ricetta da provare

8- LA RICETTA DEL PANETTONE VEGANO DA DETTO FATTO

Pensiamo davvero a tutti e quindi ecco la ricetta del panettone vegano direttamente da Detto Fatto.

9-IL PANETTONE PER FARE I FRENCH TOAST: LA RICETTA

Avevate mai pensato ai french toast da fare con il panettone? Ecco una ricetta davvero super per tutta la famiglia.

10- AVANZI DI PANETTONE, FACCIAMO IL PANETTONE DORATO