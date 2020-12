10 ricette con il pandoro da preparare in casa

Questo Natale sarà molto molto particolare e tante famiglie lo passeranno in casa. Ci sarà anche molto più tempo a disposizione forse, nonostante i bambini da seguire con la didattica a distanza! Ma sarebbe bello provare anche a cucinare con loro magari, in queste feste di Natale. E non solo ovviamente. Molti amici potrebbero ritrovarsi nella casa in cui vivono senza le loro famiglie, coppie sole o single impossibilitati a muoversi. Ma per tutti sarà Natale e noi oggi abbiamo scelto 10 ricette da fare in casa con il Pandoro. Se volete ovviamente comprate il pandoro dal vostro pasticcere di fiducia, con consegna a domicilio e poi create qualcosa di unico per il vostro pranzo di Natale o per la cena della vigilia.

Vediamo quindi 10 ricette da preparare in casa con il pandoro.

1-LA STELLA DI NATALE CON IL PANDORO UNA RICETTA DA COTTO E MANGIATO

Per la stella di Natale da fare con il pandoro scegliamo una ricetta da Cotto e Mangiato, facilissima. Ricette col pandoro, la stella è il dolce del riciclo di Cotto e Mangiato

2- IL TRONCHETTO DI NATALE CON IL PANDORO UN GRANDE CLASSICO

Non è Natale senza il tronchetto di Natale, e allora ecco la versione con il pandoro molto buona e bella da vedere

3- LE PALLE DI NATALE CON IL PANDORO

Per chi ha più abilità in cucina consigliamo questa ricetta vista in tv nella cucina di Detto Fatto molto scenica per un Natale davvero magico.

4- LO ZUCCOTTO DI NATALE CON PANDORO

E che Natale sarebbe senza almeno uno zuccotto di Natale fatto con il pandoro? Ecco per voi una ricetta che arriva direttamente da Cotto e Mangiato.

5- LA TORTA DI PANDORO DI ANNA MORONI

Non poteva mancare anche una ricetta per una torta al pandoro, abbiamo selezionato una ricetta di Anna Moroni, eccola per voi.

6-UNA MILLEFOGLIE LA PANDORO PER CHI AMA QUESTO DOLCE

E per i grandi amanti del pandoro ecco una ricetta davvero super. Vi proponiamo la ricetta della millefoglie al pandoro.

7 -CHARLOTTE AL PANDORO DI BENEDETTA ROSSI

In questa carrellata di ricette con il pandoro non poteva mancare una proposta di Benedetta Rossi: ecco la sua charlotte al pandoro

8- UN GRANDE CLASSICO: IL TIRAMISU AL PANDORO

E ovviamente con il pandoro, magari anche con quello aperto che ci avanza, possiamo fare un super tiramisu.

9- GRANDE CLASSICO: IL PANDORO FARCITO

Per questa ricetta sempre molto ricercata ci affidiamo a un consiglio di Benedetta Parodi che ha dato più volte la sua ricetta del pandoro farcito.

10- SALAME DI CIOCCOLATO CON IL PANDORO

Un grande classico anche in questo caso, il salame di cioccolato che non può mancare! Vediamo come si prepara con questa ricetta che può essere anche considerata una ricetta del recupero.

Che ne dite di questa carrellata di ricette? Avete scelto le vostre preferite?