Antonella Clerici dà appuntamento a domani e intanto suggerisce le ricette migliori

Antonella Clerici oggi non sarà in onda nello studio di E’ sempre mezzogiorno, tutti a casa i protagonisti del mezzogiorno di Rai 1, per dare spazio al Tg 1 e alla diretta dal Quirinale. Cambia la programmazione Rai, cambia tutto in gran fretta in questo periodo e Antonella Clerici resta in attesa come tutti, spera come tutti che possa andare meglio e dando appuntamento a domani sceglie un brano di Mika: Domani. Adora le canzoni del cantante libanese e oggi quel “cosa succederà domani” è perfetto. Oggi E’ sempre mezzogiorno non va in onda, l’appuntamento per domani con tutta la famiglia del mezzogiorno di Rai 1, come sempre alle 11:55 ma sui social non mancano le ricette da suggerire. Nessuna anticipazione sui prossimi piatti ma la Clerici già pensa alle castagnole proposte ieri da zia Cri. Le ha già ha assaggiate, buonissime con la ricotta e il limoncello e con Maelle le farà presto anche lei, magari oggi che ha più tempo libero.

ANTONELLA CLERICI SALTA DI NUOVO IL SUO APPUNTAMENTO CON IL PUBBLICO DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Anche Fulvio Marino non lascia il suo pubblico e ne approfitta per riproporre la ricetta delle fette biscottate di ieri. Un altro successo per uno dei protagonisti più amati del programma.

Speriamo domani E’ sempre mezzogiorno possa andare in onda; il sogno sarebbe anche senza problemi ma siamo ben lontani da questo. Ed è per questo che proprio ieri la conduttrice ha sottolineato l’importanza di programmi come il suo, allegri, leggeri ma intelligenti. Allo stesso modo è fondamentale l’informazione, soprattutto sulla Rai, ma gran parte del pubblico avrebbe preferito non rinunciare a pranzo a un’ora e mezza di distrazione.

Appuntamento a domani con E’ sempre mezzogiorno e chissà cosa succederà domani, come canticchia Antonella sul suo profilo social.