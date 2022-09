Che Party per i 50 anni di Alberto Matano: quanti vip per una festa scoppiettante

Festa grande per i 50 anni di Alberto Matano : quanti vip per festeggiare insieme al conduttore. Ecco chi c'era al party romano

Non solo la torta in diretta a Domenica IN con gli auguri speciali di Mara Venier. Per Alberto Matano che ha spento 50 candeline è arrivato anche il momento di festeggiare in grande. Un anno davvero magico questo 2022 per il conduttore de La vita in diretta che si può godere i tanti successi arrivati con il suo programma ma anche l’amore! Il 2022 infatti segna l’anno della svolta con le nozze con Riccardo, a Luglio. E ieri feste grande, in un locale romano, per Alberto Matano che ha voluto al suo fianco gli amici più cari. E ovviamente, come potrete immaginare, non è mancata Mara Venier che ha documentato la serata sui social. Ma sono state tantissime le foto e le storie che i vip accorsi alla festa di Matano per i suoi 50 anni hanno pubblicato sui social. Festa grande, un traguardo importante quello dei 50 che va celebrato con le persone a cui si vuole più bene!

Festa grande per i 50 anni di Alberto Matano

Il conduttore e giornalista, che a luglio ha sposato il compagno Riccardo Mannino, ha festeggiato con un party a cui hanno partecipato tantissimi personaggi dello spettacolo: dalla cara amica Mara Venier a Marina La Rosa, passando per Stefania Orlando ( da sola senza suo marito a conferma che le voci di una crisi dovrebbero essere fondate) , Anna Pettinelli. Le abbimao viste in questi giorni al tavolo de La vita in diretta e le abbiamo riviste anche ieri alla festa del conduttore del programma di Rai 1 pronte a scatenarsi e a scendere in pista. E ancora, è lunga la lista di amici vip che hanno partecipato alla festa per i 50 anni di Matano: abbiamo visto anche Salvo Sottile, Francesca Barra, Alba Parietti…E anche Enrico Mentana che non è poi così mondano ma che ieri è stato immortalato sui social. Francesca Fagnani, la compagna di Mentana, è una grande amica di Matano e la coppia non poteva mancare. Ma i vip presenti alla festa dei 50 anni di Matano erano davvero tanti: dal collega e conduttore Rai Beppe Convertini, a un’altra cara collega, Eleonora Daniele. Non solo volti Rai ma anche amici del mondo dello spettacolo e non solo. Alla festa di Matano sono stati avvistati anche Giuliano Sangiorgi, Matteo Bassetti e molti altri vip.

Tra gli altri invitati anche Andrea Delogu, Francesco Oppini…Davvero tantissimi i vip e non solo, che hanno festeggiato questo importante traguardo insieme al giornalista di Rai 1 che felice ha mostrato sui social gli scatti dalla festa, dal taglio della torta ai balli scatenati in pista.