Le spose vip più belle del 2019 da Paola Turani a Eleonora Daniele e Anna Tripoli (Foto)

Sono stati tantissimi i matrimoni vip celebrati nel 2019 e tra le spose più belle c’è di certo Nicoletta Romanoff, le sue nozze con Federico Alverà sono tra le ultime di quest’anno (foto). Si sono spossati a novembre scegliendo il massimo del romanticismo e nonostante il freddo l’attrice ha scelto un abito leggerissimo, senza maniche. L’estate resta sempre la stagione più gettonata anche dalle spose vip e il 2019 ancora una volta le spiagge hanno ospitato sposi emozionatissimi, come Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Per la showgirl e il conduttore anche il rito della sabbia fatto da Rita Dalla Chiesa; tutti in bianco, non solo i protagonisti ma tutti gli invitati. Anche Georgette Polizzi è stata una sposa del 2019, il suo matrimonio con Davide Tresse in onda su Real Time ha emozionato non solo i suoi fan. Solo due foto invece delle nozze di Rafalel Nadal e della sua storica fidanzata Maria Xisca Perello

LE FOTO DELLE SPOSE VIP PIU’ BELLE DEL 2019

In tv anche le nozze di Marco Maddaloni e la sua Romina, sposa bellissima che finalmente da pochi mesi ha realizzato il suo sogno dopo due bimbi e un grande amore che la lega all’atleta. Tra le spose più belle del 2019 non c’è dubbio che troviamo anche Anna Tripoli, la dolcissima moglie dello chef Andrea Mainardi, le loro nozze forse le più belle tra tutte. Anche Cristina Chiabotto ha detto s’ al suo fidanzato Marco Roscio, non può l’ex Miss Italia non rientrare tra le più belle in bianco.





Un matrimonio molto originale per Kasia Smutniak, gli invitati credevano di festeggiare il suo compleanno, anche lei meravigliosa. Nel 2019 ha detto sì anche Eleonora Daniele, forse è proprio lei la più bella tra le spose. Nozze in bianco per due anche per Carolina Crescentini e Motta. Bellissima e al settimo cielo Giovanna Civitillo con il suo sì in chiesa ad Amadeus. Ben tre abiti da sposa e a ogni cambio più bella che mai Paola Turani che ha sposato Riccardo Serpellini. Impossibile non aggiungere Charlotte Casiraghi con il matrimonio civile e religioso.