Quando partono fiction e serie tv in autunno sui canali Rai: calendario e date

Primo settembre! Un nuovo mese ha inizio e nei prossimi giorni, il palinsesto televisivo tornerà pian pianino alla normalità. Nulla sarà come prima ma dopo mesi di repliche su repliche, il pubblico non vede davvero l’ora di tornare a seguire nuove fiction e serie tv tanto attese. Durante i mesi del lockdown, per ovvi motivi legati agli introiti pubblicitari, che sono crollati da marzo in poi, sia la Rai che Mediaset hanno deciso di sospendere quella che sarebbe stata la programmazione standard prevista, mettendo nel cassetto titoli che quindi saranno riproposti a partire dalla prossima settimana.

Si torna in onda, non senza difficoltà, visto che invece, per le nuove serie e le nuove fiction, i set sono stati aperti con le nuove regole e le restrizioni imposte a causa del coronavirus.

Vediamo quindi quello che è il calendario con le date e le ripartenze di tutte le serie tv e le fiction che prenderanno il via in autunno 2020 per quello che riguarda i tre canali Rai, Rai 1, Rai 2 e Rai 3, le tre reti principali.

FICTION E SERIE TV IN PARTENZA A SETTEMBRE 2020: LE DATE

Il 2 settembre 2020 apre le danze Rai 2: al mercoledì sera va in onda la terza stagione di The Good Doctor, la serie più sprecata dalla Rai. Dopo gli ascolti record ottenuti da Rai 1 in estate, si è deciso, con una decisione suicida, di cambiare rete, e i risultati, sono stati piuttosto deludenti.

La prima fiction al debutto su Rai 1 per inaugurare la stagione è Nero a Metà che arriva con la seconda serie che vedrà Claudio Amendola sempre protagonista. Si parte il 10 settembre 2020, la fiction andrà quindi in onda al giovedì sera. Per quanto riguarda le sfide in prime time, se la vedrà con il Milionario, ascolti assicurati dunque.

Il venerdì sera di Rai 2 è dedicato alla serialità americana: l’11 settembre 2020 partono N.C.I.S. 17 e The Rookie 2. E anche il sabato in prime time, sulla seconda rete, a tutta telefilm: dal 12 settembre 2020 vedremo F.B.I. e S.W.A.T. 3. Mercoledì 23 settembre 2020 su Rai 2 farà il suo debutto la serie Mare Fuori, una nuova proposta per il pubblico della rete.

I fans de L’allieva dovranno aspettare il 27 settembre 2020 per vedere la terza e forse ultima stagione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

IL CALENDARIO DELLE FICTION E SERIE TV IN ONDA A NOVEMBRE 2020

Passiamo al mese di ottobre 2020. Alla domenica sera di Rai 2 dal 4 ottobre 2020 arriva N.C.I.S. Los Angeles 11 . Il lunedì di Rai 1 sarà consacrato anche quest’anno alle fiction. Il 5 ottobre 2020 vedremo Io ti cercherò con Alessandro Gassmann.

Per vedere invece Luca Argentero e la seconda parte di Doc-Nelle tue mani, bisognerà aspettare il 22 ottobre 2020. La serie andrà di nuovo in onda al giovedì.

IL CALENDARIO DELLE SERIE TV E FICTION RAI IN PARTENZA A NOVEMBER 2020

Gli Orologi del Diavolo arriverà al lunedì sera una volta terminata la serie Io ti cercherò. Si andrà quindi in onda dal 2 novembre 2020.

Domenica 8 novembre primo movie tv di Rai 1 Rita Levi Montalcini – Rai 1 (serata unica).

Il 25 novembre arriva invece su Rai 2 L’alligatore una nuova proposta per la rete.

Non ci resta che augurarvi una buona visione!