A Uomini e Donne Tina Cipollari non nomina il GF e Barbara d’Urso: il motivo è svelato

Come saprete, le ultime puntate di Uomini e Donne della settimana, sono andate in onda in diretta. E’ successo mercoledì per la scelta di Angela Nasti, è successo giovedì per la scelta di Andrea Zelletta ed è successo oggi per la scelta di Giulia Cavaglià. Per questo motivo Tina Cipollari ha avuto un “difficile” ruolo, quello di dare la linea ai programmi in onda dopo Uomini e Donne. Mercoledì l’opinionista di Uomini e Donne aveva salutato tutti, dando la linea al Segreto, e sui social si era parlato di una “gaffe” di Tina, che aveva dimenticato la fascia giornaliera de Il segreto. In realtà, dopo quello che è successo questo pomeriggio, si è capito che Tina non ha sbagliato ma lo ha fatto apposta. Il motivo? Il suo ex marito…

TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE DIMENTICA DI PROPOSITO DI CITARE IL GF E BARBARA D’URSO

Quando anche ieri Tina aveva sbagliato dando la linea al Segreto, mentre Maria le faceva notare che dopo c’era il Gf, nessuno ha notato che la Cipollari facesse finta di non capire ma oggi, con una frase di Maria, è stato più chiaro il senso di questa situazione. Maria infatti ha chiesto anche oggi a Tina di fare i saluti. E così la Cipollari in chiusura di puntata ha commentato: “Domani una scelta con la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Gemma” ha scherzato. Poi invece ha continuato: “Vi lasciamo a Il segreto”. Maria quindi sorridendo ha ricordato a Tina che anche oggi ha sbagliato. “No Maria dopo di noi Il segreto, poi Gerry Scotti, poi il Tg 5, Striscia la notizia e stasera Ciao Darwin”. Maria de Filippi ha continuato a sorridere ricordandole che dopo Uomini e Donne c’era la fascia del GF ma Tina ha fatto finta di non capire. E allora Maria, che ha voluto rivelare a tutti il grande “inganno” ha continuato. “E invece lunedì sera che cosa va in onda in prime time?” riferendosi al Gf. E la Cipollari: “Non lo so non sarò a casa non guardo la tv il lunedì”.

Il fatto quindi che la Cipollari non abbia dimenticato accidentalmente il reality di Canale 5 e anche Pomeriggio Cinque non è una coincidenza. Lo ha fatto di proposito come a non voler parlare in nessun modo del reality al quale sta partecipando il suo ex marito, Kikò Nalli. Che cosa ne pensate?