Stasera in tv 26 giugno 2019 SuperQuark, Riviera e Chi l’ha visto

Stasera in tv 26 giugno 2019 su Rai 1 torna SuperQuark con la nuova stagione condotta da Piero e Alberto Angela. Canale 5 punta su Riviera con tre episodi in prima tv e non manca l’appuntamento del mercoledì sera con Chi l’ha visto e Federica Sciarelli. Tra i programmi in tv di oggi in prima serata anche Un’estate in Provenza, Amici come noi, A spasso con Daisy, Una spia non basta e Hawthorne – Angeli in corsia con ben quattro episodi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv mercoledì 26 giugno 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 la nuova edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela con Alberto Angela – qui le anticipazioni di ciò che vedremo stasera – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Un’estate in Provenza. Alle 21:20 il film diretto da Rose Bosch del 2014, con Jean Reno, Anna Galiena – Consigliato no – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 un nuovo appuntamento cin Federica Sciarelli – qui le anticipazioni di stasera – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 26 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Riviera. In prima tv alle 21:30 tre episodi – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Amici come noi. Alle 21:20 il film di Enrico Lando del 2014 con Pio D’Antini e Amedeo Grieco – Consigliato no – Su Rete 4 c’è I Legnanesi – Signori si nasce… e noi? Alle 21:30 lo spettacolo che nella stagione 2017/2018 ha contato ben 160.000 spettatori in tutta Italia – Consigliato sì

Su La7 c’è Hawthorne – Angeli in corsia. Alle 21:15 quattro episodi: Il tempo non guarisce, Saper sperare, Arrendersi e Un miracolo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è A spasso con Daisy. Alle 21:30 il film diretto da Bruce Beresford del 1989, con Jessica Tandy, Morgan Freeman – Consigliato sì – Su Nove c’è Una spia non basta. Alle 21:25 il film diretto da McG del 2012, con Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy, Til Schweiger – Consigliato sì