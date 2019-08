Palinsesti Tv 2019: Riccanza 4 e un reality sulla vita di Elettra Lamborghini su MTV

Non solo Rai e Mediaset! Anche MTV (e le altre reti del gruppo VIACOM) hanno annunciato quali novità andranno in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Per l’ex canale musicale ora trasferitosi sulla piattaforma Sky, c’è la riconferma del docu-reality Riccanza (giunto alla quarta edizione) ma anche un nuovo show con protagonista l’ereditiera Elettra Lamborghini, da sempre legata alla rete.

Invece Comedy Central punterà anche questa volta sui comici di tutti i tipi: dagli spettatori teatrali con Maurizio Battista ai clip show stile Paperissima con il duo Dario Cassini e Gabriele Cirilli. Scopriamo nel dettaglio tutti i programmi in partenza.





Elettra Lamborghini torna su MTV

Dopo la partecipazione non proprio fortunata a The Voice of Italy in qualità di coach, Elettra Lamborghini ritorna su Mtv Italia con un inedito docu-reality sulla sua vita: Elettra Twerking Queen (che tra l’altro è anche il titolo del suo ultimo album). La messa in onda del programma è prevista per il mese di dicembre.

Sarà in onda da ottobre, invece, la inedita quarta stagione di Riccanza: lo spensierato docu-reality in cui ci viene mostrata la vita di giovani ragazzi italiani, eternamente divisi fra lussureggianti party e shopping sfrenato. Confermatissima la kermesse musicale MTV EMAs a novembre assieme a tutti gli sfacciati show d’importazione come The Hills: New Beginnings e Jersey Shore Family Vacation 2.

Maurizio Battista occupa Comedy Central

Anche quest’anno il volto della rete nel corso di tutto l’anno sarà Maurizio Battista. Già dal 24 al 27 settembre, la rete – presente al canale 128 di Sky – trasmetterà una maratona non – stop di spettacoli ed interventi del comico romano. Battista tornerà anche a dicembre con l’inedito show satirico “Papà per l’hai fatto?”.

Caposaldo di Comedy Central resterà comunque la comicità internazionale con vari show d’importazione: da Comedy Central Roast of Alec Baldwin (24 settembre), il The Daily Show con Trevor Noah (dal 1^ ottobre) e i nuovi episodi della serie animata demenziale South Park.

Il duo comico composto da Gabriele Cirilli e Dario Cassini è stato riconfermato al timone di una nuova stagione di Most Ridicolous: da novembre gli attori si ritroveranno a commentare tante nuove clip divertenti in perfetto stile Paperissima.