Stasera in tv 24 settembre 2019 La strada di casa 2, Cado dalle nubi e Il Segreto

Quali sono i programmi tv in onda stasera 24 settembre 2019? Stasera in tv su Rai 1 potremo seguire in prima tv La strada di casa 2 mentre Canale 5 propone il film con Checco Zalone Cado dalle nubi. Tra i programmi in tv di stasera in prime time anche #Cartabianca, Il Segreto, diMartedì e inoltre Il supllente e la partita di pallavolo maschile per i quarti di finale con Italia – Francia. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv martedì 24 settembre 2019. Su Rai 1 c’è La strada di casa 2. In prima tv alle 21:25 la fiction diretta da Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Pallavolo maschile. Alle 21:00 Italia – Francia per i Campionati Europei 2019 alla XXL Arena di Nantes – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 Bianca Berlinguer con un nuovo appuntamento tra cronaca, politica, economia e ambiente – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 24 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Cado dalle nubi. Alle 21:35 il film diretto da Gennaro Nunziante del 2009, con Checco Zalone, Francesca Chillemi, Dino Abbrescia, Giulia Michelini – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Logan – The Wolverine. Alle 21:20 in prima tv il film per la regia di James Mangold del 2017, con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Il Segreto. Alle 21:30 in prima tv la puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – A seguire una puntata in pima tv di Una Vita – qui le anticipazioni – Consigliati sì





Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 torna il talk show di Giovanni Floris – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Codice Unlocked. Alle 21:30 il film diretto da Michael Apted del 2017, con Noomi Rapace, Michael Douglas, Orlando Bloom – Consigliato sì – Su Nove c’è Il Supplente. Alle 21:25 la terza puntata dal liceo artistico Enzo Rossi di Roma con Joe Bastianich – Consigliato sì