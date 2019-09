Gli ascolti della domenica pomeriggio 29 settembre 2019: soap vs Domenica IN, Domenica Live vs Fialdini: chi vince?

Grande attesa come sempre oggi per i dati di ascolto della domenica pomeriggio. Come saranno andati gli ascolti del 29 settembre 2019 per quello che riguarda il pomeriggio con le attesissime sfide tra Rai 1 e Canale 5? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi al pomeriggio della domenica. Nella prima parte del pomeriggio anche il 29 settembre 2019 si sono sfidati Domenica IN, con una scatenatissima Mara Venier vittima di un piccolo incidente con un bicchiere d’acqua caduto addosso, e le soap di Canale 5, da Beautiful a Il segreto. Nella seconda parte del pomeriggio invece la sfida è stata tra Domenica Live, in onda su Canale 5 e Da Noi a Ruota Libera il nuovo programma di Francesca Fialdini partito molto bene settimana scorsa ( capace di battere Canale 5 e la cosa non succedeva da tempo).

ASCOLTI DOMENICA POMERIGGIO 29 SETTEMBRE 2019: DOMENICA IN ANCORA PROGRAMMA DA RECORD?

Domenica In con Mara Venier torna a rallegrare il pubblico a casa. Tre ore di risate ed emozioni. Ieri Mara si è molto divertita soprattutto nella prima parte con Maurizio Costanzo e Stefano de Martino trasmettendo grande energia e positività anche al pubblico a casa. Una domenica come quelle che piacciono a Mara e forse anche a una grande fetta del pubblico italiano, visti gli ottimi ascolti registrati nelle prime due puntate.

2.575.000 spettatori 17.1% e 2.152.000 al 16.4% share Mara Venier continua a fare bene ma gli ascolti non sono così eccellenti se si considera che dall’altra parte vanno in onda le soap e non un programma in diretta. Qualche ospite più interessante forse non guasterebbe.

ASCOLTI TV DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019: LE SOAP DI CANALE 5 QUANTO FANNO?

Mediaset ha fatto la sua scelta, a nostro avviso incomprensibile ma è ormai inutile tentare di capire il perchè. Le soap fanno il loro ma vengono battute da Domenica IN. Anche questa domenica si ripeterà lo stesso schema?

Beautiful ha attirato a sé 1.758.000 spettatori (11.1%), Una Vita 1.723.000 (11.8%) e Il Segreto 1.791.000 (13.7%)

ASCOLTI DOMENICA POMERIGGIO DA NOI A RUOTA LIBERA VINCE ANCORA?

La scorsa settimana il programma di Francesca Fialdini aveva battuto Domenica Live, superando i 2 milioni di spettatori, cosa non semplice. Complici anche, bisogna ammetterlo, gli ascolti non brillanti del contenitore di Canale 5 distrutto da Mediaset con il cambio di orario e il fatto che domenica sera poi ci sia Live.

1.644.000 spettatori al 12.7% share per il programma di Francesca Fialdini che registra praticamente un ascolto identico a Domenica Live.

ASCOLTI DOMENICA POMERIGGIO 29 SETTEMBRE: DOMENICA LIVE RISALE?

Grande attesa quindi per i dati di ascolto della seconda puntata di Domenica Live dopo il disastro della passata settimana. Cosa succederà questa volta? Barbara d’Urso riuscirà con i suoi ospiti a conquistare il pubblico a casa? Nella puntata di Domenica Live in onda ieri, tra l’altro, sono stati mostrati diversi stralci della puntata di Domenica IN della passata settimana con l’intervista di Mara Venier a Gina Lollobrigida. E Barbara d’Urso ne ha approfittato per mandare i saluti alla Venier. Guerra finita?

1.736.000 spettatori 13.6% e 1.553.000 al 11.2% share per la prima e la seconda parte di Domenica Live il 29 settembre 2019. Facendo la media tra prima e seconda parte si ottiene un pareggio per quello che riguarda la sovrapposizione con Rai 1.