La prova del cuoco oggi: una puntata “arrabbiata” per Elisa Isoardi

Pronti cuochi via…Si apre una nuova settimana all’insegna de La prova del cuoco e delle ricette viste su Rai 1. Che cosa accadrà in questa nuova puntata che apre la settimana de La prova del cuoco? Oggi 30 settembre 2019 sarà una puntata molto particolare, perchè? Puntata all’arrabbiata, come si legge sul sito dell’ufficio stampa Rai che lancia le prime indiscrezioni relative alla puntata de La prova del cuoco di oggi. Arrabbiata perchè la prima manche sarà dedicata proprio all’interpretazione di questo piatto. Arrabbiata o forse piccante, vedremo!

Scopriamo quindi quelle che saranno tutte le ricette viste nella puntata de La prova del cuoco di oggi.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI: TUTTE LE RICETTE DEL 30 SETTEMBRE 2019

La “Pasta all’arrabbiata” sarà il tema della Prima Manche, per la quale si sfideranno Natale Giunta e Diego Bongiovanni. Ancora una volta i due amatissimi chef

si ritroveranno uno di fronte all’altro per una super sfida. Pronti a prendere appunti per riproporre in casa le loro ricette?

Si prosegue con le Prove Individuali, con Andrea Ribaldone, al suo ritorno, e Alessandra Spisni, che cucinerà la sua famosa e golosissima torta di mele. Come potrete quindi immaginare grande attesa oggi per la torta di mele: quando Alessandra ci regala questi buonissimi dolci alla portata di tutti, il pubblico apprezza sempre! LEGGI QUI LA RICETTA DELLA TORTA DI MELE

Gara Finale tra Juri Risso e Cristian Bertol.

A commentare e votare, una giuria di tre esperti: la chef Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze. Per Cinzia Fumagalli la passata settimana è stata caratterizzata da qualche polemica ma siamo sicuri che tornerà più in forma che mai per una settimana sprint a La prova del cuoco.

Vi ricordiamo che nella sezione ricette del nostro sito, potrete trovare tutte le ricette viste in questa edizione de La prova del cuoco e in quelle passate.