Ascolti tv 6 ottobre 2019 domenica pomeriggio: Domenica In vs le soap, Fialdini vs D’Urso

Come sempre il lunedì mattina c’è grande attesa per i dati di ascolto relativi ai programmi in onda alla domenica. In questo pezzo ci occupiamo del pomeriggio della domenica: chi ha vinto nella gara agli ascolti del 6 ottobre 2019? Lo scopriremo come sempre solo dopo le 10 di questa mattina ma nel frattempo possiamo raccontarvi quello che il pubblico televisivo ha potuto vedere. Chiaramente anche questa domenica la sfida è tra le reti ammiraglie Rai e Mediaset. Su Canale 5 si va di soap dalle 14 alle 17,20 con Beautiful, Una vita e Il segreto schierate da Mediaset per convincere il pubblico. E poi alle 17,20 Barbara d’urso con una nuova puntata di Domenica Live. Su Rai 1 invece un programma in diretta prima, Domenica In di Mara Venier, e un programma registrato dopo, Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini.

La scorsa domenica Mara Venier aveva dominato nella prima parte della domenica, seppur con ascolti non troppo esaltanti ma pur sempre vincenti. Tra Francesca Fialdini e Barbara d’Urso lo scontro era finito praticamente con un pareggio.

E questa domenica come andranno le cose?

ASCOLTI TV DOMENICA POMERIGGIO: I DATI DI DOMENICA IN 6 OTTOBRE 2019

Nella puntata di Domenica IN in onda ieri, come sempre un mix di emozioni. Si ride, si sorride, si piange, ci si interroga. Tanti gli ospiti: dall’intervista ermetica a Gabriel Garko alle risate con i Gatti . E poi Serena Rossi e Orietta Berti. Una puntata per la famiglia, come nello stile di Mara Venier.

Ecco gli ascolti di Domenica IN:

ASCOLTI TV 6 OTTOBRE 2019: I DATI AUDITEL DELLE SOAP

Sulle soap poco da dire: fanno il loro e vengono spremute come sempre da Mediaset. Gli ascolti alla domenica sono tra l’altro molto diversi da quelli che si incassano quotidianamente quando il pubblico femminile si piazza sul divano.

Ecco gli ascolti delle soap:

ASCOLTI TV DOMENICA 6 OTTOBRE 2019: I DATI AUDITEL DI DOMENICA LIVE

Barbara d’Urso al pomeriggio della domenica scalda semplicemente i motori per quello che succederà in prime time. Ribadiamo anche in questa occasione che la scelta suicida di mandare in onda Live alla domenica non paga e non pagherà. E soprattutto che la scelta di rinunciare a Domenica Live versione originale, resta uno degli errori più grandi di Mediaset.

Ecco gli ascolti di Domenica Live:

ASCOLTI TV DOMENICA 6 OTTOBRE 2019: I DATI DI DA NOI A RUOTA LIBERA

Francesca Fialdini è e resta Francesca Fialdini. Non esistono le mezze misure per lei: o la si ama o la si odia ( con odia, si fa per dire, ci mancherebbe) . Ci mette davvero troppa troppa carica e in questo caso non ha nessuno al suo fianco che la modera. Il pubblico a casa alla lunga poi si stanca. Less is more dovrebbe essere il suo mantra.

Ecco gli ascolti di Da noi a ruota libera:

Come sempre il nostro articolo sarà aggiornato dopo le 10.