A Live-Non è la d’Urso un chiarimento, due provocatori e molti ospiti: le anticipazioni di oggi

Che cosa vedremo nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda oggi 18 novembre 2019? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci svelano proprio i nomi di tutti gli ospiti, qualora non abbiate ancora visto il promo che va in onda da ieri! Già venerdì a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso aveva dato le prime anticipazioni raccontando che nella puntata di Live in onda oggi ci sarebbe stata in esclusiva, per la prima volta con la famiglia e con i suoi due gemelli quindi, Heather Parisi. L’abbiamo vista quest’anno anche a Verissimo e già le sue dichiarazioni avevano fatto molto scalpore ma in questo caso la show girl dovrà affrontare le cinque sfere! Per Heather quindi il confronto e il faccia a faccia con 5 vip che a quanto pare hanno qualcosa da dire. Chi saranno? Per il momento non è dato sapere…

Ma vediamo le anticipazioni e scopriamo i nomi di tutti gli altri ospiti di questa puntata di Live-Non è la d’Urso.

LIVE-NON E’ LA D’URSO: LE ANTICIPAZIONI DEL 18 NOVEMBRE 2019

Ovviamente Heather Parisi non sarà la sola ospite della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda oggi su Canale 5 in prime time. Nella puntata di oggi infatti ci saranno due protagonisti assoluti del piccolo schermo, due uomini che generano sempre grandi polemiche con la loro presenza. Basti pensare che, proprio ieri, Vittorio Feltri, che sarà uno dei due protagonisti di questo faccia a faccia doppio con le sfere, ha offeso in diretta a Non è l’Arena, una politica. E insieme a lui ci sarà Vittorio Sgarbi che è sempre al centro di qualche polemica! I due affronteranno insieme le sfere e immaginiamo che ne vedremo delle belle.

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda oggi ci sarà anche altro di cui parlare. Tra le notizie più lette e chiacchierate della settimana infatti, c’è anche quella relativa a Taylor Mega che, a quanto pare, nell’ultima puntata di Live, si è collegata dall’Egitto visibilmente brilla. Dopo il fuorionda di Striscia la notizia, la bella influencer racconterà la sua versione dei fatti.

E dopo la mezzanotte, come sempre, spazio a tematiche molto particolari. Direttamente da Toronto, Barbara d’Urso accoglierà Laura Desiree, star di Naked News il notiziario canadese famoso per le sue conduttrici-spogliarelliste.

Appuntamento quindi alle 21,20 per la nuova puntata di Live-Non è la d’Urso su Canale 5.