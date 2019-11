Domenica Live anticipazioni 1 dicembre 2019: prova choc e ospiti

Una nuova domenica in compagnia di Barbara d’Urso per il pubblico di Canale 5. Che cosa accadrà nella puntata di Domenica Live in onda il primo dicembre 2019? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio tutti i nomi degli ospiti del programma di Canale 5. Come sempre le anticipazioni sono arrivate da Pomeriggio 5! Barbara d’Urso ieri pomeriggio ha rivelato qualcosa di quello che accadrà. Come era prevedibile ampio spazio sarà dato alla vicenda legata a Paola Caruso. Domenica scorsa infatti l’ex Bonas di Avanti un altro aveva denunciato a Domenica Live il suo ex fidanzato, Moreno Merlo, parlando di una persona falsa, anche violenta, che voleva solo i suoi soldi. Non solo aveva anche raccontato che il ragazzo l’aveva minacciata dicendole che aveva filmato tutti i loro momenti insieme. Paola ha usato toni molto forti verso Moreno che però via social, ha subito smentito tutte le parole di Paola e domani avrà modo di dire la sua, per replicare a queste pesantissime accuse.

Moreno ha già detto che Paola dovrebbe scusarsi per tutto quello che ha detto delle “angherie” e “castronerie” così ha definito le parole della calabrese sui social.

L’ex fidanzato di Paola Caruso ha ribadito che forse, se capita tutto a lei forse, un motivo ci sarà e che quello che racconta, forse non è tutto vero. “Porterà delle prove contro la nostra Paola” ha detto Barbara d’Urso.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL PRIMO DICEMBRE 2019

Ampio spazio poi alla vicenda che vede Mercedesz Henger protagonista. Dopo la sua intervista a Live-Non è la d’Urso con le dichiarazioni relative alla vera identità di suo padre, il suo padre biologico, Eva sui social ne ha dette molte. Tante le accuse rivolte a sua figlia e a quanto pare Mercedesz, anche in questo caso sceglie Domenica Live per dire la sua e spiegare i motivi per i quali ha scelto di raccontare in tv quello che era un segreto della famiglia. Ricordare inoltre che Mercedesz aveva parlato di un complotto ordito da qualcuno, ribadirà ancora una volta questa sua convinzione?

E non finisce qui perchè per il torneo Domenica Alive ci saranno ben 5 protagonisti. Barbara d’Urso li ha definiti i boys di Pomeriggio 5. Sono 5 personaggi che abbiamo visto spesso nei programmi di Barbara. E questa volta si cimenteranno con una esibizione da urlo, saranno infatti i Village People! Ma chi sono? Ci sarà Biagio d’Anelli e ancora, Costantino Vitagliano e per non farsi mancare nulla anche Antonio Zequila. Non finisce qui gli ultimi due sono: Manuel Casella e un quinto di cui al momento non abbiamo indicazioni!

E poi c’è la busta gialla con la prova choc, di che cosa si tratterà?

Appuntamento a domani con la nuova puntata di Domenica Live.