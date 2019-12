Natale Giunta diventa papà? A La prova del cuoco il messaggio della moglie Valeria (Foto)

A La prova del cuoco anche oggi non solo ricette ma altre emozioni e questa volta è Natale Giunta a commuoversi (foto). Il motivo dell’emozione dello chef siciliano? Forse il prossimo anno diventerà papà. Il dubbio in cucina l’ha portato la moglie. Valeria ha inviato a Natale un video messaggio e il primo a sospettare di una dolce attesa è stato Claudio Lippi. Tra un passaggio e l’altro della ricetta come è ormai consuetudine per La prova del cuoco è arrivato un video messaggio, destinatario lo chef siciliano che seguiamo da tanti anni. Il 6 dicembre la coppia ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio, nozze meravigliose piene di romanticismo e di amore. Valeria davanti all’albero di Natale ha detto al suo amore: “Quest’anno sotto il nostro albero di Natale ci attendono tante sorprese ricche di emozioni. Ti amo amore mio”. Pensavamo anche noi che un attimo dopo Valeria avrebbe annunciato la gravidanza ma si è limitata a sorridere.

NATALE GIUNTA COMMOSSO A LA PROVA DEL CUOCO

In studio Claudio Lippi gli ha suggerito di tornare a casa con delle scarpine da neonato. Tutti hanno iniziato a chiedersi se fosse vero, se davvero la moglie di Natale Giunta è incinta. Con gli occhi lucidi lui sorride ma sembra davvero ignaro di tutto. Alla fine commenta che forse è in arrivo un altro cane in casa.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI NATALE GIUNTA E LA DOLCE VALERIA





Adesso non ci resta che attendere il seguito per scoprire se davvero Natale e Valeria nel 2020 diventeranno mamma e papà. Intanto, auguri alla coppia per il loro primo anniversario di matrimonio. Sono uniti da un amore meraviglioso anche se il 2019 non è stato un anno semplice da superare per più di un motivo. Il loro legame resta solido e speriamo che preso saranno davvero in tre.