Samanta Togni e Mario Russo, le immagini mai viste delle prove e del matrimonio (Foto)

Samanta Togni e Mario Russo dopo il matrimonio avevano promesso di tornare presto a Vieni da me, l’hanno fatto oggi, dopo un po’ di mesi, perché la quarantena ha cambiato le vite di tutti (foto). Anche la ballerina e suo marito sono fermi, bloccati in casa come tanti altri, sono a Terni nell’appartamento della Togni e col sorriso confidano di avere superato quella che era la prova del nove. Dopo il sì in Comune è arrivata subito la quarantena, il tempo di concludere il viaggio di nozze e si sono ritrovati 24 ore su 24 sempre uno accanto all’altra. “Questa volta è per sempre” si erano detti la mattina poco prima del sì, entrambi hanno un matrimonio fallito alle spalle, ma poi è arrivata anche la paura che l’isolamento potesse rovinare il loro rapporto. Non è stato così, anzi Samanta Togni e Mario Russo anche con la vita così cambiata si sono riscoperti fortissimi insieme.

LE FOTO DEL MATRIMONIO, SAMANTA E MARIO SFOGLIANO L’ALBUM DI NOZZE A VIENI DA ME

Un video con tante immagini nel giorno del loro sì, insieme a casa mentre truccano la sposa e lui che stira la candida camicia bianca che doveva indossare. Poi gli sguardi prima dello scambio dell’anello e la gioia, la festa con tutti gli amici, le persone care e il desiderio che sia davvero per sempre. Il viaggio di nozze in Lapponia, un sogno realizzato per l’ex ballerina di Ballando con le Stelle che ha potuto ammirare l’aurora boreale per ben tre volte: “Un regalo immenso”.

SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO LA NUOVA COPPIA NEL BALLO

Hanno ballato tanto insieme durante queste settimane di isolamento, tante le sfide sui social con l’amico Samuel Peron e la sua Tamara. Da chirurgo plastico a ballerino della Togni ma per Mario è stata divertente anche se lei lo rimproverava spesso pretendendo il massimo: “Io amo non prendermi mai troppo sil serio e mettermi in gioco sempre, dovevamo fare attività fisica e credo nella condivisione, è stato importante fare questo e altro insieme“.