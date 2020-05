A Domenica Antonella Clerici parla de La prova del cuoco e conferma il ritorno in tv

Il suo pubblico sapeva che sarebbe tornata presto in tv e Antonella Clerici a Domenica In oggi ha reso ufficiale il suo ritorno accennando anche a nuovi progetti a cui ha potuto lavorare in questo periodo. E’ da mesi ormai Stefano Coletta il nuovo direttore Rai, lui l’ha capita e sa quali sono i ruoli e i programmi in cui può rendere al meglio. Ha bisogno di divertirsi Antonella Clerici quando lavora, lascia quindi intendere che gli accordi sono già stati presi, a settembre la vedremo di nuovo in tv. Mara Venier le chiede dei suoi programmi del cuore anticipando da sola che La prova del cuoco sia il suo programma come per lei lo è Domenica In. Antonella Clerici conferma aggiungendo che sentimentalmente è legata a Ti lascio una canzone.

ANTONELLA CLERICI: “TORNO, TORNO!”

“Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. E speriamo a settembre di riprendere tante cose belle insieme e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”. Dopo il suo anno difficile sapeva che stava per tornare al suo posto, la dichiarazione di Coletta durante il festival di Sanremo diceva già tutto.

Immaginiamo che non tornerà a La prova del cuoco ma sappiamo che la Clerici ha pensato anche a un nuovo programma di cucina. Chissà se potrà tornare in onda Ti Lascio una canzone, Antonella parla di repliche quindi la strada giusta non è quella. “Io non mollo mai e se mollo è perché qualcosa non mi interessa, perché capisco che non ne vale la pena” sottolinea la conduttrice aggiungendo che anche le persone ormai le lascia andare: “quand’ero più giovane volevo piacere a tutti, ma adesso non mi importa. E poi momenti come questo ci insegnano davvero le cose importanti della vita”.