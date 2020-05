Elisa Isoardi ringrazia Mara Venier con una rosa e svela fino a quando andrà in onda La prova del cuoco

Inizia con una rosa rosa regalata virtualmente da Elisa Isoardi il collegamento con Domenica IN. Ci aspettavamo forse di vederla in studio, visto che quello de La prova del cuoco “confina” con quello del programma di Mara Venier ma ci siamo accontentati di una diretta da casa sua! Elisa Isoardi ringrazia Mara Venier per il lavoro che ha fatto in questo periodo. La ringrazia perchè capisce che non deve esser stato semplice andare in onda ma è stata di grande compagnia a tutti! E poi si dice felicissima e anche molto emozionata per il ritorno a La prova del cuoco. Peccato che per la conduttrice di uno dei programmi, che dovrebbe essere di punta nel day time della rete, ci siano stati circa 5 minuti di promozione sul finale…

LA PROVA DEL CUOCO TORNA IL 25 MAGGIO 2020: ECCO FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA

Elisa Isoardi ha ricordato per per cause di forza maggiore molti conduttori hanno dovuto rinunciare ai programmi in onda quotidianamente. Non è successo solo a La prova del cuoco, anche Vieni da me è stato sospeso. Anche Domenica Live, per citare il competitor di Domenica IN, non è più andato in onda ( e chissà se tornerà nella prossima stagione della rete). “Io nel mio piccolo ho cercato di fare compagnia a tutti a pranzo e anche per l’aperitivo con le mie dirette su INstagram” ha ricordato Elisa citando poi anche Mara e dicendo di ricordare una sua super ricetta, una cacio e pepe che non potrà mai dimenticare. “Neanche i miei cuochi me la fanno così” ha detto Elisa. “La faremo presto vengo a farla da te” ha detto Mara che si è candidata poi per andare in onda a farla anche a La prova del cuoco. “Se ce la facciamo vengo dai, ieri sono andata dal parrucchiere dopo tre mesi” ha detto Mara.

LA PROVA DEL CUOCO ULTIMA STAGIONE? LA RISPOSTA DI ELISA

Appuntamento quindi a domani con La prova del cuoco che ci terrà compagnia per tutto il mese di giugno! L’ultima puntata infatti andrà in onda il 26 giugno 2020.